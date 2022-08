Jimin: Fans de BTS consiguen su teléfono y se "enfurece" con ellas (VIDEO)

Jimin de BTS viajó a Chicago para acompañar a J-Hope en el festival de Lollapalooza. Tras finalizar el evento, ambos realizaron una transmisión en vivo para agradecer a su fans todo su apoyo y compartir sus emociones por esta oportunidad. Sin embargo, durante el video, el cantante fue acosado.

El hostigamiento de las fans coreanas es una práctica común en Corea, desde comprar información de vuelos privados, números de teléfono, hasta conseguir la dirección de su casa. Es algo usual entre las acosadoras y un tema del que muchas se quejan, pues creen que no hay garantía de seguridad para los artistas.

A pesar de que BTS cuenta con un grsn equipo de seguridad y guardaespaldas, los idols no están exentos de sufrir algún episodio de acoso. Jimin "enfureció" con algunas seguidoras y les hizo una petición, pues fans lograron conseguir su número de teléfono.

Este fin de semana, Jimin y J-Hope realizaron una transmisión en vivo para celebrar la presentación del rapero en Lollapalooza. Sin embargo, el cantante vivió un momento incómodo durante el video, ya que recibió una llamada desconocida en el lugar.

No me llames. ARMY, no llamen