3 Doramas coreanos de Kang Tae-oh para enamorarte más del actor de Netfix

Kang Tae Oh, también conocido como Kim Yoon Hwan, es un joven actor de 28 años. La estrella de doramas coreanas se dio a conocer con su más reciente papel en "Woo, una abogada extraordinaria". Si quieres conocer más sobre el actor, checa estas recomendaciones de series.

El actor es parte de la agencia M.O.C Entertainment, además es cantante y bailarín, pues fue idol K-Pop del grupo 5urprise que se disolvió en 2020. Desde entonces, ha protagonizado series y películas coreanas, pero no fue hasta la nueva producción de Netflix que enamoró a las fans.

Actualmente, Kang Tae Oh, al igual que el resto de sus compañeros, está sorprendido con la popularidad que ha alcanzado "Woo, una abogada extraordinaria", el cual puedes ver en la plataforma de streaming. Te compartimos otros trabajos que puedes disfrutar del idol.

Doramas de Kang Tae Oh, el actor coreano del momento

The Effect of a Finger Flick on a Breakup

Dorama que sigue la vida de Oh Jin, una joven maestra de secundaria que decide separarse de su actual pareja, pues cree que no está siendo tomada en cuenta en su relación. También se niega a vivir cn su mamá, quien ha estado sola toda la vida. Cha Min Jae es un hombre con las peores características y que no sabe dar o recibir amor.

39

Serie que sigue la vida de un grupo de amigos que está por cumplir 40 años. Cada una de ellas son profesionanistas, aunque hay sueños de juventud que no pudieron cumplir. Además, su personalidad las convierte en buenas mujeres, pero con un carácter especial.

Woo, una abogada extraordinaria

Finalmente, este es el drama coreano que lo ha dado a conocer. Sigua la vida de uan abogada que sufre de autismo e ingresa a una importante firma de abogados. Ahí demostrará que a pesar de su condición es de gran ayuda para los casos, también conocerá a un empleado que se enamorará de ella sin importar qué.

