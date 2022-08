Sasha Montenegro: ¿Qué fue de la vedette más bella y sensual del Cine de Ficheras?

Sasha Montenegro fue, sin lugar a dudas, la máxima figura femenina del llamado Cine de Ficheras donde destacó por su talento, su carisma y por su extraordinaria belleza física, por ello, en esta ocasión haremos un breve recorrido por su destacada trayectoria artística, además, te diremos qué fue de la atractiva vedette luego de alejarse del ambiente artístico.

Aleksandra Acimovic Popovic es el nombre real de Sasha Montenegro, quien nació el 20 de enero de 1948 en Bari, Italia, sus padres eran de nacionalidad yugoslava, sin embargo, la actriz pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Argentina donde realizó sus estudios en Periodismo, no obstante, en el año de 1969 decidió viajar a Estados Unidos para pasar una temporada con sus tíos y de esta manera perfeccionar su inglés, no obstante, antes de llegar al país de las barras y las estrellas quiso conocer México donde su vida le cambió por completo pues su extraordinaria belleza le abrió las puertas del espectáculo de par en par.

Sasha Montenegro estudió Periodismo antes de brillar en el cine. Foto: Especial

Los primeros trabajos de Sasha Montenegro fueron como modelo para múltiples fotonovelas y como actriz en algunas telenovelas, al poco tiempo, la actriz llamó la atención de diferentes directores y fue así como en el año de 1971 debuta en la pantalla grande dentro de la película llamada “Un sueño de amor”.

A principios de la década de 1970, Sasha Montenegro tuvo una intensa actividad dentro del ambiente artístico participando en producciones de diferentes géneros como el drama y en el llamado Cine de Luchadores donde brilló en más de una ocasión junto al Santo y Blue Demon, no obstante, en el año de 1975 es considerada para participar en “Bellas de noche”, la película que inauguró el Cine de Ficheras.

Sasha Montenegro fue la máxima figura del Cine de Ficheras. Foto: Especial

Una vez comenzado el Cine de Ficheras, Sasha Montenegro se convirtió en el principal referente femenino de este género y durante los próximos quince años se mantuvo más que activa participando en decenas de producciones de este tipo.

Para mediados de la década de 1980, Sasha Montenegro ya estaba más que consolidada como una de las máximas luminarias del cine mexicano y su privilegiada posición le permitió comenzar a codearse dentro de las esferas sociales más altas del país y fue durante esa época cuando conoció a José López Portillo, quien fue presidente de la República Mexicana de 1976 a 1982 e iniciaron una relación sentimental sumamente mediática y polémica.

Sahsa Montenegro participó en más de medio centener de películas a lo largo de su carrera. Foto: Especial

En los primeros años de relación con el destacado político, Sasha Montenegro y el ex mandatario procrearon dos hijos, Nabila y Alexander, no obstante, fue hasta el año de 1995 cuando formalizaron su relación casándose por lo civil y desde entonces Sasha Montenegro disminuyó drásticamente sus apariciones en medios, pues estaba completamente enfocada en el cuidado de su familia.

A principios de siglo, Sasha Montenegro y José López Portillo comenzaron un largo proceso para divorciarse por motivos que no quedaron muy claros, sin embargo, ya no pudieron formalizar su separación debido a que el trámite ya no pudo concluirse por la repentina muerte del ex mandatario, quien murió en febrero de 2004 a causa de complicaciones cardiacas y debido a ello, la actriz conservó su derecho a recibir las prestaciones económicas que la ley le otorgaba al ser la legítima viuda del político.

En los años siguientes, Sasha Montenegro intentó retomar su vida dentro del mundo del espectáculo y llegó a participar en diferentes producciones de forma esporádica, sin embargo, luego de participar en “The end of silence”, una película independiente canadiense, decidió retirarse de forma definitiva y desde entonces se ha mantenido alejada del ambiente artístico, aunque si ha tenido algunas apariciones públicas.

Así lucía Sasha Montengro en 2018. Foto: Especial

En la última entrevista que concedió a medios, la cual ocurrió en 2018, Sasha Montenegro señaló que se ha dedicado a viajar junto a sus hijos y a administrar sus diferentes negocios, desde entonces la bella vedette del Cine de Ficheras no ha vuelto a comparecer ante los medios, actualmente debe tener 74 años de edad.

