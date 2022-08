Compadre de Luis Miguel explota en su contra por salir con su ex esposa: "no es correcto"

Enrique Ponce, compadre y amigo de Luis Miguel, explotó contra "El Sol de México" después de que comenzaron los rumores de que está saliendo con su ex esposa Paloma Cuevas, con la que se la ha visto en Madrid, España. De acuerdo a un conocido del torero, considera que "no es correcto" que pretenda a la pareja de alguien tan cercano.

Este martes, la revista TV Notas publicó una entrevista con un amigo de Ponce, quien declaró que a pesar de que el torero y Paloma Cuevas se divorciaron desde hace dos años, está muy molesto por el romance con el cantante de "La incondicional". "Su ego no lo deja, su machismo tampoco y le parece una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel, se siente ofendido", indicó la fuente, que recordó que Enrique ya está en una relación con Ana Soria, una joven de 22 años.

"Andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor, de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando”, comentó el supuesto amigo de Enrique a la revista de espectáculos.

Enrique Ponce tiene una relación con Ana Soria Foto: IG@anasoria.7

Enrique Ponce sospecha que Luis Miguel y su ex sentían atracción

Aunque Ponce aseguró que ya no tiene contacto con "Luismi" desde que se divorció de su esposa, la fuente dijo que el torero sospecha que la diseñadora española y el ex de Aracely Arámbula, sentían atracción desde antes, pues recordó que se conocen desde que son niños, ya que el cantante era fan del papá de Paloma, Victoriano Valencia, quien también era matador de la Fiesta Brava. "Para Enrique, la sola posibilidad de una infidelidad entre ellos, aunque sea de pensamiento, le pega al ego".

En tanto, el amigo del compadre de Luis Miguel, indicó que la relación entre la diseñadora y el cantante de "La Bikina" está levantando sospechas, ya que Cuevas "no cumple con el prototipo de las mujeres con las que ha salido, al menos desde que anduvo con Aracely Arámbula, en 2005: rubias, más jóvenes, solteras y sin hijos", pues recordó que ya tiene dos hijas con el torero.

Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocen desde jóvenes Foto: IG @palomacuevasofficial

“Aunque Luis Miguel recibió 100 millones de pesos por su bioserie, no ha logrado recuperarse económicamente. No ha sacado nuevos temas, ni ha dado conciertos y ha estado lleno de demandas laborales, no se sabe bien cómo puede mantener un nivel de vida como el que está acostumbrado sin ingresos, además de que el tema de las adicciones y sus enfermedades también lo han arruinado”, indicó.

La fuente dijo a la revista de espectáculos, que Micky, como también es llamado el intérprete, "estaría considerando pedir apoyo a Paloma, ya sea con sus relaciones en Europa, que son muy poderosas y pudientes, u otra manera de salir adelante". De esta forma, el informante deja abierta la posibilidad de que Luis Miguel estaría saliendo con la española para poder recuperarse económicamente.

SIGUE LEYENDO:

Paloma Cuevas: De ser comadre de Luis Miguel a su nuevo amor ¿de cuál de sus hijos es madrina?

Luis Miguel: 5 fotos de Paloma Cuevas con las que enamoró al "Sol de México"