Al interior de la habitación donde Elvis Presley pasó sus últimos días: un ocaso solitario bañado en oro

No es fácil describir el lujo que hay dentro de la habitación 300 del hotel Westgate de Las Vegas, Nevada. Su piscina, habitaciones, jacuzzis, saunas y vista al "strip" dejan sin aliento. Algunos podrían decir que fue diseñada para recibir a un monarca y no estarían equivocados. Ahí pasó sus últimos días el "Rey del Rock", Elvis Presley. Irónicamente, sus muros son testimonio del ocaso y soledad en la que terminó la gloria de uno de los más grandes artistas en la historia de occidente.

Elvis Aaron Presley murió un 16 de agosto de 1977 en Graceland en Memphis, Tennessee. Años atrás se había divorciado, se había alejado de su padre, había subido de peso y su adicción a los somníferos lo mantenía en un estado delicado de salud, especialmente porque mantenía un ritmo de más de 150 conciertos anuales. La oscura figura del "coronel" Tom Parker era la única que seguía deambulando en el entorno del ídolo.

Parker fue el representante de Elvis, y de la misma forma en que fue la pieza clave en sus primeros años para alcanzar la fama, se convirtió en su perdición.

Elvis Presley comenzó su carrera musical en 1953.

Y es que Las Vegas fue escenario uno de los tantos renacimientos de la carrera de Elvis. Después de sus primeros y productivos años mezclando música gospel con rythm & blues fue convocado por el Ejército de los Estados Unidos, su vuelta a la Unión Americana, dos años después, derivó en casi una década de filmar películas para Hollywood, poco relevantes en el ámbito musical. Era Parker detrás de él tratando de ganar todos los dólares posibles aunque al artista le costara su vigencia y respetabilidad.

Tras un despertar musical ilustrado por un histórico especial musical en 1968, Elvis se reencontró con el público en vivo en la "Ciudad del Pecado". Lo que comenzó de forma alentadora con llenos y pasión, rápidamente se convirtió una vez más en sobreexplotación.

Elvis fue reclutado por el Ejército y abandonó su carrea. (Pixabay)

Elvis daba dos conciertos al día. En dos meses podía presentarse más de 60 ocasiones. Vivía de noche para un público que no quería escuchar nuevas propuestas, eran adinerados y de cierta edad. Iban a Las Vegas para escuchar los clásicos. Durante ocho años, el "Rey del Rock" vio como nuevos géneros y bandas se apropiaban de la escena musical, mientras él repetía noche tras noche su mismo acto. Aparecieron históricos como Bob Dylan o The Beatles y tomaron la estafeta que tiempo atrás había quedado vacante.

La habitación 300 del entonces hotel International de Las Vegas era la guarida de un artista que tomaba pastillas para poder dar conciertos y más pastillas para poder dormir. Todo bajo la complacencia de Parker.

Tom Parker hizo grabar películas a Elvis durante una década. (Archivo)

"Era humilde y amable, a todos nos trataba con respeto", recordó Ángel Rosas en entrevista para KSNV News 3 Las Vegas. El empleado del hotel que posteriormente se convertiría en Hilton, atendió personalmente a Elvis cuando apenas tenía 19 años.

"Un día subí a la suite y él me abrió la puerta. Me sorprendí, di un brinco hacia atrás, pero él se sonrió y me hizo pasar", agregó el latino.

Elvis se convirtió en un ícono estadounidense (Pixabay)

La suite de Elvis medía entonces 464 metros cuadrados. Tras una remodelación en 1995 fue ampliada a 1,207 metros cuadrados, sin embargo conserva la magia de finales de los 70 en los que era un privilegio poder escuchar al intérprete de "That's All Right".

Recorrer la inmensidad de la suite ayuda a entender los últimos días del "Rey del Rock", un hombre nacido en uno de los poblados más pobres de los Estados Unidos (Tupelo), que alcanzó un grado de fama desconocido en ese entonces para cualquier ser humano, se había quedado solo, rodeado de lujos pero sin control de su carrera artística, explotado como una máquina capaz de hacer miles de dólares cada noche.

Hoy en día se puede rentar la suite "de Elvis" por $1,500 dólares (30,000 pesos aproximadamente) la noche, como un recordatorio que 45 años después de muerto, el "Rey" sigue siendo una máquina de hacer dinero por encima de su legado musical.

SIGUE LEYENDO: Actriz de "Elvis" es encontrada sin vida en su cuarto; uno de sus hijos hallo el cuerpo