La Academia 2022: ¿Quién gana esta generación? Mhoni Vidente lo dice y no podrás creerlo

Este fin de semana se llevará a cabo la final de la generación número 13 de La Academia y solo uno de los cinco finalistas podrá ser el acreedor o acreedora al premio final que es un contrato con una famosa disquera además de ser reconocido como el único ganador.

Cesia, Andres, Rubí, Nelson y Mar son los cinco alumnos que lograron llegar a la final, pese a todas las criticas y los buenos y malos momentos que vivieron a lo largo de toda la temporada de esta nueva generación de la Academia, pero es Mhoni Vidente quien revela quienes podrían ser el o la ganadora de esta edición.

Durante su programa en El Heraldo de México, Mhoni Vidente habló de La Academia y reveló quién de los cinco finalistas podría ser el o la ganadora, además externó su disgusto porque Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México se haya logrado colar hasta la final.

Para la vidente más famosa y acertada no sólo de México sino del mundo entero aseguró que el ganador de esta generación podría ser el representante de Guatemala.

“Que yo veo que gana Nelson o esta niña Cesia… Nelson o Cesia pero al momento que pasa Rubí…que le voy más a que gane Nelson es muy talentoso y muy brillante que gane la Academia, pero Rubí no tenía nada a qué pasar pero quieren seguir creando polémica en cuestiones que no canta, no actúa ni nada…pero sí le voy a Nelson para que gane La Academia junto con esta niña Cesia”