Maya Hawke: 5 fotos que demuestran porque se está convirtiendo en una de las favoritas de Hollywood

Maya Hawke, quien es hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, se está convirtiendo en una de las actrices favoritas del público mundial, esto gracias a su personaje de “Robin” en las dos últimas temporadas de “Stranger Things” y cuya participación está confirmada para la última temporada del show. El viernes cumplió 24 años y te hablaremos un poco de ella.

Se ha vuelto la favorita de muchos. Foto: Especial.

Debido a que sus padres, que se separaron en 2003, son actores muy reconocidos, eventualmente ella quiso dedicarse a lo mismo. En un principio, sus papás trataron de desalentarla al explicarle que la vida de artista es complicada, pero aun así, la han apoyado en todo. Comenzó los estudios de artes dramáticas en la escuela de Juilliard, pero no los terminó porque fue elegida para la adaptación de la BBC de "Mujercitas", en 2017.

Su talento es innegable. Foto: Especial.

Al igual que su madre y su abuela, Hawke modeló para la revista Vogue al comienzo de su carrera. También fue escogida como la imagen de AllSaints. En 2017 participó en una campaña publicitaria en vídeo para Calvin Klein, bajo la dirección de Sofia Coppola y constantemente participa en eventos importantes de la industria de la moda.

Heredó el talento de sus padres. Foto: Especial.

Nada la frenó para seguir su sueño

En 2019 tuvo un papel secundario en “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino, director con el que su madre se volvió muy famosa, ya que fue la protagonista de la película ahora de culto “Kill Bill”. Ese mismo año la fama golpeó su puerta, pero no por ese proyecto.

También es modelo. Foto: Especial.

Fue gracias a su papel de “Robin” en “Stranger Things” que su popularidad se disparó, ya que su interpretación ha sido impecable, incluso su madre, quien ha demostrado ser una de las mejores en el mundo, dijo: “Es una actriz tan brillante. Su talento es tan grande que lo tenía que hacer".

Los fans de la serie la aman. Foto: Especial.

Por ahora no se sabe en qué otros proyectos se involucrará la joven, pero sin duda vale la pena seguirla, pues su carrera y talento están en ascenso.

