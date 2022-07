Querida actriz del Cine de Oro vivió de luto, la muerte le arrebató a sus parejas

El Cine de Oro vio triunfar a muchas estrellas, quienes después dieron el saltó a la televisión logrando consolidar su carrera, sin embrago, esta querida actriz vivió de luto por que la muerte le arrebató a sus parejas, mientras su vida profesional iba en ascenso.

María Amparo Arozamena nació en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1916, fue conocida en el medio artístico como Amparito, y además de triunfar en el cine, fue actriz de teatro y televisión. Hija del actor Eduardo "Nanche" Arozamena y de la cantante del Teatro Principal, Clemencia Sánchez.

Amparito se dio a conocer en la pantalla grande con películas como "Almas encontradas", "Cuando los padres se quedan solos", "Al son del mambo", "Dos hijos desobedientes" y "Gallo corriente, gallo valiente", "El más valiente del mundo" y "La vida de Pedro Infante"; entre muchas otras. En su paso por el Cine de Oro grabó más de 100 cintas.

La muerte le arrebató a sus parejas

Sin embargo, mientras su carrera en la pantalla grande y la televisión iba en ascenso, Arozamena no corría la misma suerte en el amor, pues debió sufrir la muerte de su novio, el torero Alberto Balderas Reyes, quien el 29 de diciembre de 1940, en la plaza de toros de México, fue gravemente herido y falleció el mismo día.

En una entrevista para un conocido medio nacional, Amparito recordó: "En México me relacioné con el matador de toros Alberto Balderas, sufrí mucho, un buen día lo mató un toro. Decepcionada no quise saber más de novios", sin embargo el amor llegaría de nuevo.

La querida actriz se casó por primera vez con el periodista Roberto G. Serna, con quien procreó a su único hijo, Juan Antonio. Sin embargo, por segunda vez debió vivir el luto de perder a su amor, pues a los pocos años su esposo falleció en un accidente de auto.

"Me quedé pronto viuda cuando murió en un accidente automovilístico. Caí en un bache, estaba retirada del medio artístico y esperaba a mi hijo Juan Antonio. No tenía trabajo y nadie me echaba la mano. Fue una mala racha, pero salí de ella, tenia que trabajar por mi hijo", explicó Amparo.

Amparito Arozamena vivió grandes tragedias en su vida. Foto: Especial

Amparito Arozamena se casó con un futbolista

Afortunadamente, la actriz volvió a creer en el amor, y después de muchos años de viudez, en el 1952 se casó con el futbolista del equipo América, Ramón Barón, con quien pasó sus años de vejez en un asilo, sin embargo, volvió a quedar sola luego de que el exjugador enfermara de Alzheimer y falleciera a finales del año 2007.

En 2005, Amparito sufrió una fractura de fémur, a raíz de una caída y debió ser operada, situación que la obligó a poner en pausa sus proyectos artísticos. Lentamente se fue retirando de los escenarios y las pantallas; algunos afirman que la muerte de su esposo, y la de su hijo la llevaron a dejar este mundo el 30 de abril de 2009, a los 92 años.

