Toma asiento antes de conocer los millonarios negocios que comparten Shakira y Gerard Piqué

Durante diez años, Shakira y Gerard Piqué fue una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo. Ambos se conocieron luego del Mundial Sudáfrica 2010 y terminaron confirmando su relación, en donde tuvieron dos hijos, Sasha y Milán. Sin embargo, el amor terminó y la ahora ex pareja anunció su separación de manera definitiva. A partir de ahora, deberán hacer su división de bienes, debido a que cuentan con varios negocios millonarios.

A quien parece no afectarle la separación es a Shakira, ya que se encuentra participando de un exitoso reality show de la televisión estadounidense llamado ‘Dancing with my self’ que se emite por la cadena NBC. Además, acaba de lanzar su nuevo sencillo que cuenta con la colaboración de Black Eyed Peas y David Guetta y su nombre es ‘Don´t worry’. De acuerdo a los fanáticos, sería una crítica a su ex pareja.

Shakira está en su mejor momento como artista. Fuente Instagram @shakira_1988

Shakira y Gerard Piqué comenzaron a tener mayor trascendencia cuando anunciaron la separación definitiva hace algunos meses. El principal motivo de la ruptura es que el futbolista del Club Barcelona la habría engañado con una joven de 22 años. A las pocas semanas, el español de 35 años decidió mudarse a su departamento de soltero, mientras que la cantante colombiana tomó la drástica decisión de hacer algunas refacciones en su casa, como por ejemplo, construir un muro para no ver a sus suegros.

Ahora, Shakira y Piqué no solo deberán pelear por la tenencia de los hijos, sino que también por la división de bienes. De acuerdo al portal Celebrity Net Worth, la fortuna de la exitosa cantante colombiana suma alrededor de 300 millones de dólares. En 2014, adquirió una empresa de frutos secos y el año pasado, es la propia inversionista de una marca de ropa interior y de una colección de importantes perfumes.

La fortuna entre Shakira y Piqué deberá resolverse. Fuente archivo

Por su parte, Gerard Piqué no solo ha adquirido una fortuna importante como futbolista, sino que es fundador y director de la empresa Kosmos, en la cual vende productos deportivos. Según el portal Informalía, el patrimonio entre ellos oscila los 730 mil dólares, cifra que se fue multiplicando con el correr de los años, como una mansión millonaria que lograron vender en 2015.