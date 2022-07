Desde París, Eiza González presume belleza en costoso look y se roba todas las miradas | FOTOS

Desde hace unas horas, la talentosa actriz de cine, Eiza González se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales y de la moda gracias a su sorpresiva aparición en la semana de la moda 2022 que se celebra en París, Francia.

Para sorpresa de muchos, la joven mexicana apareció en uno de los eventos más importantes del año con un look que inmediatamente robó todas las miradas, por lo que sus fans se rindieron ante su belleza y su espectacular gusto por la moda.

Eiza González se luce desde París

A sus 32 años, la estrella de la pantalla grande ha puesto el nombre de México en todo lo alto tras sus destacadas colaboraciones en películas como "Godzilla vs. Kong", "Descuida, yo te cuido" y "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", demostrando que lo suyo es el cine.

Lejos de su profesión, Eiza González también ha impactado en la industria por la gran pasión por la moda ya que de manera constante comparte fotografías en las que posa con costosas prendas que le quedan a la perfección.

Ahora, la también cantante deslumbró desde París, Francia, al acudir al magno evento de moda con un look que robó todas las miradas pues la hizo lucir bastante elegante y cómoda o al menos así lo mencionaron los expertos en la industria.

Foto: Instagram/@eizagonzalez

En su cuenta en Instagram, plataforma digital en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, Eiza González compartió un video en el que dejó a mayor descubierto el outfit que portó para la gala de moda. La joven acudió con un vestido largo que está decorado con flores rosas y un top negro de terciopelo que resaltó su figura.

Como era de esperarse, el look de la mexicana no pasó desapercibido para nadie ya que a los pocos minutos se convirtió en tendencia. Los fans aseguraron que Eiza González luce sumamente hermosa con su nuevo look.

Foto: Instagram/@eizagonzalez

