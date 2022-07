"¡Basta!, de que estés hablando mal de mí": Invitada al programa Hoy pone en su lugar a conductor | VIDEO"

Vaya polémica ocurrió dentro del programa Hoy después de que una de las invitadas. a la transmisión no se guardara nada al encarar a uno de los conductores más polémicos del matutino, lo que inmediatamente desató especulaciones entre los televidentes.

En plena transmisión en vivo, la guapa actriz y cantante decidió interrumpir el programa para cuestionar al experto en temas de la farándula, quien no tuvo mayor remedio que dar la cara para explicar las polémicas declaraciones que lanzó hace un par de días.

Invitada a Hoy pone en su lugar a conductora

El pasado martes 5 de julio, el matutino de Televisa se vistió de manteles largos para darle la bienvenida a la talentosa y polémica actriz, Lorena Herrera; la famosa colaboró en las distintas dinámicas para demostrar su gran profesionalismo.

Sin embargo, los focos se encendieron dentro de la producción después de que la modelo explotara contra uno de los colaboradores de Hoy, pues no estuvo de acuerdo con algunas de las declaraciones que hizo hace un par de días.

Fue en la sección ¿De qué me hablas? en donde la cantante interrumpió a los conductores del matutino para cuestionar a uno de ellos; como era de esperarse el momento no pasó desapercibido para nadie, pues se especuló que no llevan la mejor de las relaciones.

Sin miedo a nada, Lorena Herrera apareció en la dinámica para expresar su desagrado y cuestionar al reportero por las polémicas declaraciones en las que confirmó que Ninel Conde vende más entradas que ella.

"Yo soy felina como enemiga eh, ¡basta!, de que estés hablando mal de mí, sí hablas mal de mi", fueron las palabras con las que Lorena Herrera encaró al colaborador del matutino Hoy.

Ante el fuerte reclamo, el reportero del programa Hoy solo se limitó a decir que jamás habló mal de Lorena Herrera. Al finar ambos lo tomaron con un buen humor y comenzaron a reír frente a las cámaras de televisión.

