Christian Nodal revela su amor a Cazzu, le dice "Te amo" y usuarios se le van encima: "No ama a nadie" | VIDEO

Christian Nodal sigue estando en medio de la polémica y en esta ocasión no ha sido por algún escándalo en particular, sino por haberle declarado su amor en público a su novia, escena que fue captada en video y posteriormente criticada por los usuarios de las redes sociales.

En una grabación se observa al cantante de regional mexicano decirle "Te amo" a su novia, la rapera argentina Cazzu, para enseguida darle un beso en la boca, acción que fue tomada con burlas y comentarios irónicos por parte de los internautas, quienes se le fueron encima al cantante mexicano.

Si bien son ya diversas las ocasiones en las que Christian Nodal se ha dejado ver en compañía de su nueva novia, con cada aparición el artista sonorense se vuelve tendencia y genera opiniones divididas en las redes, por lo que de nueva cuenta no fue la excepción

Graban a Nodal decirle "Te amo" a Cazzu y lo tunden en redes

Fue un usuario de TikTok quien compartió en esta red social un video en donde se observa al cantante caminar de la mano de Cazzu, y en segundos se acerca a ella para darle un beso en la boca, no sin antes decirle "Te amo"; una vez que se dio a conocer el clip, los internautas cuestionaron a Nodal por amar tan rápido a su novia.

Christian Nodal lleva algunas semanas saliendo con la rapera argentina Cazzu. FOTO: Especial

Fue el TikToker @paitocaicedo quien de nueva cuenta encendió los ánimos entre usuarios al publicar el video inédito del cantante, lo que lo volvió a colocar en tendencia. Las reacciones y comentarios hacia Christian Nodal han sido diversos, y los internautas dejaron claro que dudan de las palabras del artista, quien al parecer se ha enamorado muy a prisa.

Nodal fue captado diciéndole "Te amo" a su nueva novia. FOTO: Especial

“¿Tan rápido ya la amaaa?”; “En un mes ya la ama, nombre ni sabes qué es eso”; “Ya vi que eres igual que la mayoría”; “Ese no ama a nadie”; “Le dice te amo y tienen una semana ridículo” y “Lo bueno es que amaba a Beli y que según le hizo daño”, fueron algunos de los comentarios que compartieron los usuarios.



Momento en que el cantante le declara su amor a Cazzu. FOTO: Especial

Los motivos por los que los internautas aseguraron dudar de las palabras de Nodal es que en reiteradas ocasiones se le vio dolido tras la ruptura con su expareja, Belinda, la cual se dio a conocer en febrero pasado; además que son pocas las semanas que, al menos públicamente, lleva saliendo con la rapera argentina, Cazzu.

El clip se viralizó en redes. FOTO: Especial

No hay duda que para Nodal las críticas no parecen darle tregua, ya que recientemente los internautas se le fueron encima luego de haberse realizado otro drástico cambio de look, ante lo cual la propia Cazzu salió en su defensa; "Mientras ladran, vos brillas Nodal" publicó la rapera en una de sus historias de Instagram, comentario que acompañó con un emoji de corazón. Para ver el video da click en este enlace.

Nodal cerró su declaración de amor con un beso. FOTO: Especial

