Cazzu sin miedo a la censura con estas FOTOS sobre su próximo lanzamiento; así posa la novia de Christian Nodal

Julieta Emilia Cazzuchelli conocida en la industria musical por su nombre artístico Cazzu y ahora también por ser la presunta pareja sentimental del cantante Christian Nodal, la joven de nacionalidad argentina tiene millones de seguidores en Instagram, 10. 3 para ser exactos, por lo que su fama en redes sociales es mayor a la del mexicano quien está por debajo con 9.3 millones.

Las cifras mencionadas anteriormente revelan que Cazzu no llegó a la vida de Nodal para hacerse conocida a nivel internacional, pues recientemente llevó a cabo una serie de conciertos en Latinoamérica y uno más en Barcelona al que asistió el intérprete de “De los besos que te di”, “Botella tras botella” y “El Toxico”.

Nodal y Cazzu se han dejado ver tomados de la mano y besándose, pero la relación entre ambos no está confirmada por ellos, la razón podría ser que Nodal quiere hacer las cosas diferentes, pues hace unos meses declaró que uno de los errores con Belinda, su ex prometida, fue no mantener su vida personal al margen de los medios de comunicación y de sus fanáticos.

Cazzu y su nueva producción “Nena trampa”

La estrella del trap y rap recientemente lanzó su nuevo álbum titulado “Nena trampa”, un disco que incluye 10 temas: “Jefa”, “Isla verde”, “Piénsame”, “Fulete”, “Maléfica”, “Nena trampa”, “Yo, yo, y yo”, “Peli-Culeo”, “La trampa” y “Los hombres no lloran”.

Para promocionar sus sencillos Cazzu no duda en desafiar las leyes de Instagram y mostrarse con provocativos atuendos que destacan su lado libre y a la moda, así como lo hizo en su última fotografía con un suéter negro, dio a conocer que está por mostrar su nueva canción “La trampa”, la fecha en la que estará disponible es el jueves 21 de julio.

Cazzu desafía Instagram. IG/cazzu

Cazzu está por lanzar tema nuevo. IG/cazzu

Seguir leyendo

Cazzu: la "novia" de Christian Nodal presume y explica sus tatuajes; ¿tiene uno dedicado al mexicano? | VIDEOS

Cazzu apoya a Christian Nodal con rotundo mensaje en redes sociales | VIDEO