Christian Nodal: fanáticos piden al cantante que ya no se queje en los conciertos y que cante

Christian Nodal se ha convertido en un cantante de los más controversiales del momento, la relación que sostuvo con Belinda fue el parteaguas para que el joven de 23 años estuviera en boca de todos.

Después del rompimiento con la cantante se desataron varias especulaciones en torno a la vida del intérprete de regional mexicano, los más comentado eran los motivos del la ruptura y después los tatuajes que decide llevar, hasta culminar con su aspecto personal o sobre su look.

Christian Nodal no aguanto todas las cosas que de decían sobre él y en diversos momentos ha declarado que hace lo posible por mantener una salud mental favorable e invita a sus fanáticos a apoyarlo.

Pero parece que sus seguidores ya no están del todo contentos con Christian Nodal, pues algunos de los espacios que utiliza para desahogarse son los conciertos, y al poner pausa a la música y empezar a hablar acorta el recital.

Ya hay varios videos en Internet en donde el público le pide a Nodal que siga cantando y que no haga intervenciones entre canciones para hablar sobre sus emociones o lo que opinan los demás sobre él.

Fue específicamente en Colombia el lugar al que acudió Nodal para llevar a cabo varias actuaciones, aunque al principio lo recibieron con mucho entusiasmo y cariño, los fanáticos ya no están de acuerdo en que tome el micrófono para emitir largos discursos.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra, me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. yo sólo interpreto mi música”, dijo en una de las ocasiones mientras lloraba sobre el escenario de la Feria Ganadera de Colombia.

