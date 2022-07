Christian Nodal: artistas colombianos hablan del cantante y lo acusan de mala actitud | VIDEO

La música de Christian Nodal cruzó fronteras, el cantante sonorense se presentó en diversos países de Latinoamérica como parte de su gira “Forajido Tour 2022”, uno de los lugares a donde llegó es Colombia, ahí compartió escenario con otros artistas que ahora arremetieron contra su actitud.

Blessd y Ryan Castro, son los músicos urbanos que lo acusaron de una mala actitud y no portarse bien con ellos, ambos manifestaron públicamente que el cantante de regional mexicano no los quería dejar cantar y que exigía más tiempo en el escenario, argumentando que era el “artista principal”.

En un evento en vivo posterior a su encuentro con el intérprete de “Botella tras botella” y “Aquí abajo”, Ryan Castro hizo uso del micrófono para dar a conocer con su público lo mal que la había pasado siendo el artista telonero, señaló que Nodal le quería quitar el tiempo que le habían otorgado para su espectáculo e incluso estuvo a punto de interferir para que su actuación se cancelara.

“Hay un artista que vino a cantar acá, que es de México y no nos quería dejar cantar (…) supuestamente que, porque era el artista principal de acá, no nos quería ni dejar poner las pantallas, no nos quería ni dejar poner el sonido, pero el artista principal de acá es el artista de Colombia que soy yo”, declaró Castro.

Nodal y los problemas en su gira

El joven de 23 años además de cantar sus canciones en los conciertos que recientemente hizo, había entrado en confianza con la gente para contar sus inconvenientes, durante varios shows aprovechó para decir que está en un proceso de cuidar su salud mental y superar sus problemas personales, uno de ellos su pasada relación con Belinda. Lo que molestó a los espectadores es que tomara tiempo del show para hablar y no interpretar, fue algo que no les gustó a todos sus fans, quienes empezaron a gritar que se pusiera a cantar, según un video que está disponible en redes sociales.