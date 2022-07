"Que me presente a una": Roberto Palazuelos reacciona a nuevo FOTO de Luis Miguel

Luis Miguel provocó gran revuelo en redes sociales tras reaparecer en una fotografía donde luce renovado y con un mejor aspecto, luego de ser duramente criticado en los últimos años por sus cambios físicos, ya que es considerado uno de los galanes más renombrados en el medio artístico.

Debido a que Roberto Palazuelos fue su gran amigo por muchos años y el actor se ha caracterizado por la forma en que cuida su aspecto, es que dio su opinión al respecto durante su más reciente encuentro con la prensa.

“¡Qué bueno!, hay que cuidarse, hay que mantenerse, hay que hacer deporte para estar siempre al 100… bueno, pues que me presente a una de las tres ¿no?”, dijo el actor con una gran sonrisa refiriéndose a las bellas mujeres que acompañaban al cantante en la foto que se ha viralizado.

Roberto Palazuelos habla sobre muerte de Susana Dosamantes

Por otra parte, el también político se pronunció a la triste noticia del deceso de la actriz Susana Dosamantes, quien recientemente fue diagnosticada con cáncer de páncreas, informó Agencia México.

“Sí, hombre, me dolió muchísimo, claro que la conocí, fue divina conmigo, fue super cariñosa conmigo, siempre me daba consejos muy lindos. Me duele mucho por Paulina porque es una persona a la que yo quiero mucho, pero bueno, es ley de vida, nos tenemos que ir todos para allá y ahorita ella ya está haciendo un cielo más bonito”, declaró.

De la misma manera, aseguró que ya le mandó sus condolencias a La Chica Dorada. “Ya le mandé un tuit, andaba de gira con Alejandra Guzmán, pobrecita, la verdad ha de estar muy dolida, y Enrique también, si me están viendo les mando un abrazo muy grande”.

Finalmente, Roberto no quiso ahondar en la salud de su padre, quien padece cáncer de huesos y sigue luchando por su vida. “Mi papá está enfermo, tiene cáncer, pero va bien, muy lúcido y yo disfrutándolo muchísimo. Está respondiendo bien, pero sabes que para eso no hay cura”.

