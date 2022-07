BETA busca revivir al rock en México y hacer vibrar al público con su música

La escena de la música independiente en México ha tomado gran relevancia en todo el país en los últimos años, en gran parte gracias al poder de las redes sociales que se han convertido en una gran herramienta de difusión; este fenómeno ha ayudado a bandas como BETA a posicionarse en el gusto de la gente e impulsar sus carreras para llegar lo más lejos posible.

Facebook, Instagram y ahora TikTok han servido a los nuevos artistas a consolidarse y estar más cerca de sus fans, quienes ahora, tras dos años de pandemia, buscan verlos en vivo y estar presentes en los shows más importantes de sus ídolos. En este sentido, BETA ha sabido aprovecharlo y actualmente se muestran contentos y agradecidos, tras celebrar 10 años de carrera con un gran concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, el vocalista de la banda originaria de Puebla, Blas Cernicchiaro, aseguró que este es uno de los primeros pasos para seguir posicionándose a lo largo y ancho del país y rescatar el rock no solo como género musical, sino como un estilo de vida.

Te podría interesar: Belinda confirma la relación que tiene con Jared Leto, ¿le dijo "adiós amor" a Nodal?

¿El rock está muerto?

No es para nada un secreto que hoy en día las listas de popularidad en las plataformas digitales se han llenado de ritmos y sonidos latinos como el reggaeton, y es que los grandes representantes del género han llegado a este nivel por las nuevas generaciones que no paran de escuchar su música; sin embargo, en nuestro país, bandas como BETA buscan que el rock no muera con sus proyectos.

‘Es una realidad que hoy es más difícil en esta parte, pero no lo tomamos como responsabilidad, ni reto o compromiso, simplemente lo hacemos porque es lo que nos gusta y tratamos de dejarlo plasmado en cada canción que hacemos. BETA no es rock como tal, pues tratamos de expandirnos a todo lo que podamos; explorar nuevos sonidos y así ganarnos a la gente. Pero lo más importante es que nos divertimos haciéndolo’, aseguró Blas.

Pero para Blas el rock va más allá de poderosos acordes de guitarra y letras provocadoras, sino que representa un estilo de vida de aquellos que disfrutan apasionadamente cada momento y lo proyectan al resto del mundo.

'Eso es lo que representa el rock para nosotros, más allá de los lujos y excesos, disfrutar con la gente y máxime nosotros con nuestros amigos y fans que quieren vivir el sueño a nuestro lado. Eso es lo que sí queremos que se mantenga en nuestro país; más allá de rescatar o no el legado del género’, dijo.

Te podría interesar: Eduin Caz cumple 28 años: así vive entre lujos, fiestas y fama | FOTOS

El futuro de BETA

En sus casi 10 años de carrera, la banda poblana ha recorrido un montón de escenarios mexicanos; desde presentaciones ante pocas personas, hasta festivales abarrotados y shows individuales en recintos importantes como el Lunario del Auditorio Nacional. Sin embargo, fue el pasado 30 de julio que visitaron el Teatro de la Ciudad para un concierto sin precedente para ellos.

'Este era muy importante porque fue el regreso tras la pandemia. Estábamos felices de ver a todas estas personas que no nos han dejado de acompañar y seguir, para así saber en dónde estábamos parados y hacia dónde vamos. Creo que lo estamos haciendo bien y ahora toca seguirle para no perder el impulso’, comentó.

El horizonte parece más brillante que nunca para la agrupación, pues tras este icónico concierto, buscarán salir de nueva cuenta a las carreteras del país para visitar la mayor cantidad de estados posibles con una gira, además de estar preparando nueva música, que en palabras del propio Blas, es la mejor que han hecho en su carrera.