"La Mozart mexicana": María Hanneman conquista Carnegie Hall y los mejores escenarios a sus 16 años

Mozart, uno de los mayores virtuosos de la música clásica, escribió 27 conciertos, la misma cifra de premios que, hasta la fecha, María Hanneman Vera, una pianista mexicana de tan solo 16 años, ha cosechado a nivel nacional e internacional. La pared de su cuarto está tapizada de todos ellos, apenas tiene espacio para colgar uno más.

Dicen que todas las grandes historias comienzan con un sueño o con un juego, tal como inició la de María con el piano. A unos días de nacida, la joven conoció la música: sus padres le obsequiaron un peluche que al apretarlo emitía un sonido, justamente una melodía clásica. Sin embargo, su primer acercamiento con el piano fue con un pequeño instrumento de juguete que le había regalado un familiar que, sin saberlo, habría cultivando la semilla del éxito.

“En el hospital, yo tenía un juguetito que me regalaron mis papás que le apretaban la pancita y sonaba música, a mí me emocionaba muchísimo y me ponía muy contenta. Ahí empezó mi gusto por la música clásica. Luego, a los 3 años, un tío me regaló un piano de bebés con el que yo empezaba a sacar de oído las canciones que bailábamos y cantábamos en la clase de música del kinder”, recordó la joven promesa del piano en entrevista vía Zoom con El Heraldo Digital.

A los 9 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música

A partir de ese momento, aseguró, supo que la música clásica y el piano, lejos de convertirse en un simple hobby, llegarían a ser su pasión por la cual hoy es reconocida mundialmente. A los 9 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde actualmente continúa su preparación.

“A los 4 años que empecé con mi primera clase de piano fue como ‘órale, creo que esto sí va a ser lo mío''', agregó la fiel seguidora de las armonías de Mozart.

A su corta edad, ha dado más de 40 conciertos, ha tocado con más de 8 orquestas y ha asistido a 22 festivales alrededor del mundo, conquistando escenarios como la sala Mozarteum de Salzburgo, Austria –conocida por los conciertos que Mozart y otros célebres pianistas de la historia han ofrecido en ella–; el Palacio de Bellas Artes, en México; Carnegie Hall de Nueva York; y el más reciente: Royal Albert Hall, en Londres, Inglaterra, entre muchos otros.

“Cuando estoy tocando siento y pienso muchas cosas, además de los nervios, estoy muy concentrada en lo que tengo que hacer. Me siento muy feliz de estar en el escenario y compartirle a la gente lo que me gusta hacer (...) Son magias diferentes, pero emociones similares en todos los escenarios”, expresó.

Piano como forma de vida

A su corta edad, María se ha presentado en varios países del mundo

“La pequeña Mozart” no ha estado exenta de las críticas; sin embargo, las ha ignorado para concentrarse en poner los dedos en las teclas del piano y los ojos en la partitura, como si se remontara a sus primeros años de vida en los que solo se trataba de ella y su pequeño instrumento de juguete, nada ni nadie más.

“No es fácil, siempre va a haber gente envidiosa, gente que te critique, que no le gustes, que te diga que tu carrera es una caca (...) me han dicho que estoy muy niña y que el piano es solo mi hobby, yo les digo ‘no es solo mi hobby, es toda mi carrera’. Lo que hay que hacer en esos casos es ignorarlos. Estoy estudiando para callarles la boca, y creo que ya lo estoy logrando”, comentó.

La pasión que Hanneman imprime al tocar alguna pieza logra arrancarle los más bellos y expresivos sonidos al piano, pues señala que mientras sus manos se encuentran en el instrumento, trata de que no exista lugar para los nervios y está 100% concentrada, principalmente cuando se trata de sacar una partitura de Rachmaninov.

“Siempre me intento calmar y digo ‘a ver, simplemente es cambiar de locación, solo hay más gente’, cuando estoy en el escenario me gusta pensar que no hay nadie”, detalló.

Un oso de peluche musical encendió su pasión

Además, su familia, amigos y paisanos siempre están en su pensamiento.

“Ser mexicana y tocar en otros lugares se siente muy bien. Siempre pienso en México, porque es mi casa, es mi todo, lo amo con toda mi alma y siempre que estoy en el escenario pienso en mi familia, mis amigos y todo el país”, expresó.

María, quien también es embajadora de la Fundación Sempiterno, que ayuda a colaborar para ayudar a comunidades que viven en pobreza extrema en Oaxaca, agradece cada oportunidad que se le ha presentado en su trayectoria musical, como lo fue ser invitada a tocar en la Sala Principal de Bellas Artes, junto con el mexicano Javier Camarena, uno de los tenores más importantes en el mundo y padrino artístico de la joven.

“He trabajado muchísimo durante años y ya estoy cumpliendo varios sueños. Me siento muy agradecida. Tengo muchas metas, una es tocar en la sala grande de Bellas Artes, pero ahora con orquesta, en la Sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, en el Teatro Degollado, Juárez, volver a tocar en el Bicentenario, en el Carnegie Hall, pero en la sala grande. Me encantaría tocar con Gustavo Dudamel, y hacer algo con Lila Downs, aunque no sea clásico”, señaló.

Javier Camarena, uno de los tenores más importantes, es padrino artístico de la joven

Cabe mencionar que de acuerdo con un reporte de las Naciones Unidas publicado en 2019, a nivel mundial sólo el 30% de las personas que tocan en una orquesta son mujeres, y cuando hablamos de solistas clásicos, solamente el 5% pertenecen a este género.

La historia de María es la del nacimiento de una superestrella. Hanneman se ha convertido a sus 16 años en una gran sensación de la música clásica nacional e internacional, cosechando la admiración de críticos, audiencia, directores y organizadores de conciertos de diferentes países.

El carisma, la sencillez y el amor por la música, son características que se pueden apreciar en la joven, mismas que la han llevado a seguir creciendo para emprender una trayectoria de más logros: “Los sueños sí se cumplen, si trabajas muy duro, se llegan a cumplir y se siente muy bonito cumplirlos”, concluyó.

María ya prepara su primera participación en el Festival Internacional Cervantino (FIC). En la 50 edición del encuentro, Hanneman ofrecerá un recital en el Templo de la Compañía, de la ciudad de Guanajuato, el 22 de octubre, interpretando obras de Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin, Manuel M. Ponce, y Felix Mendelssohn.

Adicionalmente, la joven virtuosa tendrá una serie de presentaciones como parte del “CircuitoCervantino”, que presentará recitales en el Teatro de la Ciudad de Celaya (7 de octubre); en el Teatro de la Ciudad, en Irapuato (21 de octubre); y en León, en una sede por definir (23 de octubre).

