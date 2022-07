Victoria Villasana, la artista mexicana que con hilo y aguja le puso un bordado a los Premios Óscar

Cada una de las paisanas que sale de nuestras fronteras lleva una parte de México que vive y expresa a su manera.

Victoria Villasana es una artista y diseñadora textil tapatía que comparte sus raíces con el mundo entretejiendo hilos, texturas, colores, dibujos y formas surrealistas con un único sentimiento: el orgullo de imprimir el sello mexicano en cada una de sus obras, además de cuestionar con su arte a la sociedad sobre los problemas que, de una u otra manera, la aquejan.

Esta propuesta llevó a la jalisciense a convertirse en una de las 7 artistas seleccionadas en el mundo por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, para diseñar la campaña de los premios Óscar 2021.

“Desde niña, todo lo que tiene que ver con creatividad me ha llamado la atención. Tengo muchos recuerdos de estar dibujando, diseñando juegos o haciéndole la ropita a mis muñecas. La creatividad me daba un sentimiento de paz, de alegría, y ya cuando crecí siempre lo busqué”, recordó Villasana en entrevista vía Zoom con El Heraldo Digital.

El principal instrumento de trabajo de Victoria es la lana, que utiliza para plasmar sus ideas y sentimientos

El hilo y la aguja son sus fieles amigos. Lo que para otros es una fotografía gris, para Victoria es un lienzo en blanco en el que, con lanas de colores que utiliza como materia prima, desarrolla su trabajo: una fusión entre la técnica collage, la inspiración de la artesanía textil y la cultura pop.

“Siento que los textiles tienen esta parte de México: su tradición indígena pero también la parte de confort de nuestras abuelas y tías, esa sensación de familiaridad sale de mí (...) cuando estoy en México, voy a los mercados y veo a la gente amigable, sonriente, cómo sabe la fruta, los colores; veo eso, luego lo siento y lo respiro; para mí eso amor a México. Cada que me conecto con el color sale ese amor y confort que ningún otro país me da”, expresó.

Victoria estudió Diseño en Guadalajara y tras culminar su carrera, se mudó a Londres, donde trabajó como florista y estilista de moda. Poco después se inspiró en la escena de arte urbano para hacer dibujos de bordado sobre imágenes y colocarlas en las principales calles de la capital inglesa.

“Cuando yo hice esto, solo lo hice por hobby o como por expresarme, pero también era muy importante para mí cuestionarme los patrones que veo a lo largo de la historia que se repiten, o sea abrir el cuestionamiento social”, explicó.

Victoria aseguró que en un principio, su arte era su hobby en Londres

Magia textil mexicana en los Óscar

Un día, Villasana, quien actualmente radica en Guadalajara, revisó la bandeja de entrada de su correo y se encontró con una grata sorpresa: fue invitada por la Academia para formar parte de un grupo selecto de 7 artistas, de distintos países y con identidad propia como diseñadores.

Temi Coker, de Nigeria; Petra Eriksson, de Estocolmo; Michelle Robinson, de Corea del Sur; Karan Singh, de Australia; y Shawna X, de Nueva York acompañaron a la tapatía, vistiendo cada quien con su estilo el cartel de una de las ceremonias más prominentes y prestigiosas del mundo del cine.

“Me contactaron por mail, pero me dijeron que vieron mi trabajo por Instagram. Fue un honor participar en este bonito proyecto, porque creo que nunca se había hecho: buscar artistas y hacer portadas más creativas”, expresó.

“Era un proyecto que cada quien desarrolló. A mí me pidieron 3 bocetos: ‘tú con tu técnica como tú quieras’, me dieron las fotos de la estatuilla, ‘elige una y nosotros vamos a escoger una’. Lo pude hacer desde mi casa y ya, fue como muy fácil. Me dieron mucha libertad creativa y lo disfruté un montón”, agregó.

Combatiendo estereotipos

El cine siempre le ha gustado a Victoria, y es que éste no es solo arte, también es entretenimiento y un poderoso medio de comunicación social con gran influencia sobre la audiencia. En su aspecto negativo puede ser un elemento que perpetúe estereotipos; mientras que en uno más positivo, puede liberar los prejuicios y mitos que rondan sobre alguna situación, persona o comunidad.

Para Villasana, la representación de la comunidad latina, en específico de las mujeres, en espacios como el de la Academia resulta empoderadora e inspiradora, algo que “necesita nuestra sociedad''.

“La parte más importante para mí fue el hecho de ser una mujer mexicana, empezar a romper estos roles de la mujer en México. El ver otras latinas triunfar es muy importante, porque las personas empiezan a identificarse y sentirse representadas. Creo que cualquier mexicano o latino que esté haciendo algo en el extranjero genera que más gente quiera sobresalir”, concluyó.

Hay millones de latinos cambiando el mundo y en la industria cinematográfica, decenas son los que han dejado huella. Desde directores, actores, editores, hasta fotógrafos, músicos y artistas textiles como Victoria, quien ya hizo historia en los Premios Óscar.

