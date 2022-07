Fobia busca conquistar al público de América Latina y Europa: 'Esperamos podamos salir pronto del país'

Con 35 años en la industria, seis discos y dos reencuentros, la banda de rock Fobia quiere conquistar al público latinoamericano y Europa, porque son escenarios en los que por las separaciones que tuvieron no han podido llegar.

“Siento que a Fobia le faltó visitar más países de Centro, Sudamérica y Europa. Eso es algo que me gustaría hacer con el grupo, ir por ejemplo a Argentina, porque nunca hemos ido, ni a España, sí con los otros proyectos, pero no con esta banda y me encantaría hacerlo. Aunque nos han pasado muchas cosas, esperamos sigan siendo más las buenas y podamos salir del país pronto”, comentó Javier Ramírez, mejor conocido como Cha!, el bajista.

La banda regresó en 2017 para celebrar 30 años de carrera y desde entonces el p��blico les pide música nueva, aunque en ese momento el no habrá era tajante, Cha! dijo que han tratado de hacer temas inéditos, pero los astros no están alineados, así que no quieren esforzarse, prefieren que todo siga su camino.

Otro escenario que les gustaría visitar es el Zócalo de la Ciudad de México, por ahora se concentran en las cuatro presentaciones que darán en el Teatro Metropólitan a partir de hoy y hasta el sábado. En donde presentarán los temas que grabaron en el Fobia MTV Unplugged de 2020 y agregarán algunas piezas más.

“Al ser un show corto, decidimos incluir temas distintos en esta versión acústica y que la gente nos pedía mucho, como ‘Miel del Escorpión’, además ahora tuvimos un poco más de tiempo para ensayar y hacerlas, porque cuando hicimos el unplugged no ensayamos tanto por la pandemia, por eso ahora habrá más canciones”, recordó.

NOSTALGIA MUSICAL

El escenario de esta residencia, como la llama Cha!, fue diseñado por él en colaboración de artistas extranjeros con los que ha trabajado, como Mark Todd, quien hizo un dibujo de ellos de cuerpo completo, o Cabosanroque, quienes trabajaron unos inflables que son instrumentos al mismo tiempo y dan sonidos.

“Paco quería que fuera como una pijamada, una fogatada, porque queríamos recordar lo que hacíamos cuando empezábamos en este mundo y después de cada show nos íbamos a dormir a casa de uno de los cinco y pasábamos horas platicando o tocando la guitarra; entonces queríamos recuperar eso”, contó.

Sobre la escena del rock en México, considera que hay muchos grupos nuevos como Hello Seahorse!, y es bueno que otra vez sea esa música de contracultura, que pocos conocen y aprecian, y aunque concuerda en que no es la corriente principal en los top, tampoco oes malo.

DATOS

El grupo está formado por Leonardo de Lozanne, Francisco Huidobro, Iñaki Vazquez, Jay de la Cueva y Cha!.

Cada uno tiene grupos alternos a Fobia o trabajan como solistas.

Cha!, Jay e Iñaki han recorrido el mundo con Moderatto, su banda principal.

Paco Huidobro es la mente creativa de la letra y la música, que después se enriquece con los aportes de los demás.

NÚMEROS

1990 sacaron su primer disco homónimo.

2012 lanzaron su último álbum de estudio Destruye hogares.

CAR