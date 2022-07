Diego Boneta revela sus nuevos proyectos y descarta que interpretar a Luis Miguel lo ha encasillado

A dos semanas de que se diera a conocer un video en donde se ve a Diego Boneta cantar desafinado en un karaoke, el actor mexicano salió a hacer frente a las críticas que recibió y aprovechó para hablar de sus nuevos proyectos, en donde hizo énfasis en que sigue conectado también a la música.

Boneta, de 31 años, reveló que ya se encuentra trabajando en nuevos para continuar su carrera como actor y que tal parece que la música lo sigue acompañando en estos planes: “Me encantaría tener un clon y poder hacer todo, ahorita estoy muy enfocado en mi productora y estamos desarrollando varios proyectos con mi carrera como actor (...) pero la música siempre termina colándose de una manera u otra" aseguró.

El mexicano replicó los comentarios de quienes aseguran que tras interpretar a Luis Miguel en la bioserie se quedó encasillado y el papel lo absorbió de alguna manera, Boneta negó que eso haya sucedido: “Que vean ‘El Padre de la Novia’ y me digan si ven a Luis Miguel ahí o no. El que cante esas canciones no tiene que ver con el desprendimiento del personaje, son canciones que yo disfruto y he disfrutado 16 años antes de haber hecho la serie”.

Diego Boneta reacciona a las burlas por cantar desafinado en un karaoke

Hace solo un par de semanas Diego Boneta se volvió tendencia en redes sociales luego que se diera a conocer un video en donde se ve al actor cantar desafinado en un karaoke, mientras disfrutaba de la compañía de varios de sus amigos, quien le pidieron que interpretar algunos temas con ellos.

Fue durante una entrevista que concedió a la prensa mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde respondió a las críticas que recibió tras difundirse el video: “Creo que los tequilas me traicionaron con esa canción de Frank Sinatra, pero la verdad es que la estaba pasando bien con mis amigos”, declaró.

Boneta desestimó los comentarios y las burlas que le hicieron algunos usuarios y aseguró que no se encontraba en un concierto como para que fuera tomado el tema tan en serio. Además, confesó que cantó otras canciones en donde su voz se escuchó mejor, pero esas no las publicaron:

"Se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien”, destacó el artista. Finalmente el novio de Renata Notni aseguró que no dejará de cantar, ya que es algo que hace desde niño y lo apasiona.

SIGUE LEYENDO:

Desde la playa, Renata Notni y Diego Boneta derrochan amor en un camastro

Tunden a Diego Boneta por "cantar mal" en un bar y lo comparan con Luis Miguel | VIDEO

Renata Notni se luce en atrevido look satinado y así fue la reacción de Diego Boneta