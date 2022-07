Daniela Luján se concentra en ser actriz, no una estrella

Daniela Luján inició su carrera actoral desde que tenía cinco años y en casi 30 años de trayectoria, asegura que su única meta ha sido mantenerse activa como actriz, por eso agradece el cariño que el público le da a su personaje de “Gaby”, de “Una familia de 10”, que la ha mantenido vigente en la pantalla chica, durante los últimos 15 años.

“Me ha pasado de todo en estos 29 años, pero en general me lo he pasado bien. Si hay proyectos que me pude haber ahorrado, pero aún así se aprende y siempre tuve conciencia de que mi prioridad es trabajar como actriz, no ser una estrella; partiendo de ahí, lo he logrado bastante bien”, contó.