¿Qué significa BTS en español? Conoce cuál era el nombre original del grupo

BTS es un acrónimo conocido en todo el mundo, sobre todo en el K-Pop. Estas siglas se han convertido en sinónimo de historia y récords, pues son el grupo más famoso a nivel mundial y los artistas más importantes de Corea del Sur en este momento. Al igual que todo artista K-Pop, los idols y la agencia bautizaron a los idols bajo el concepto del grupo.

En la cultura coreana los nombres son de gran importancia, ya que dependiendo de su significado, se puede predecir la buena fortuna de la persona. Con el tiempo, BTS acortó su nombre original y lo convirtió en un acrónimo que suele confundirse con "between the scene", que se traduce como detrás de escena.

A lo largo de su carrera, y antes de debutar, el grupo pasó por varios nombres. Por ejemplo, su nombre original iba a ser Big Kids, ya que eran el primer grupo K-Pop de su agencia BigHit, otro nombre iba a ser Young Nation, relacionado con el concepto que tienen con ARMY.

¿Qué significa el nombre de BTS?

Cuando comenzaron su carrera, debutaron bajo el nombre completo de Bangtan Sonyeondan, traducido del coreano, cuyo significado en español es Boy Scouts a prueba de balas, o Chicos a prueba de balas. De acuerdo con J-Hope, lo eligieron como una forma de defenderse de las críticas, estereotipos que son dirigidos hacia los jóvenes.

Debido a su fama mundial, decidieron renovar su nombre y lo acortaron con el acrónimo BTS, cuyo significado es Beyond The Scene, es decir, que van más allá de la escena. De acuerdo con su agencia, el grupo buscaba representar que la juventud no se conforma con su realidad, sino que busca avanzar.

Pero además de la traducción literial, el simbolismo de BTS se traduce en otras cosas como récords, representar el amor propio, embajadores de su país, la lucha contra la depresión, y mucho más.

