Tachan a Eduin Caz de "mala copa" por tirar una mesa en plena fiesta

Eduin Caz fue blanco de críticas en redes sociales cuando durante una fiesta aventó la mesa en la que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otras personas, quienes se mostraron desconcertadas por lo que había hecho el vocalista de Grupo Firme.

El cantante ha protagonizado polémicos momentos en otras ocasiones mientras se encuentra bajo los efectos del alcohol y todo ha quedado en redes sociales, donde ha recibido una lluvia de críticas y algunos internautas lo han tachado de “mala copa”.

Te puede interesar: Esta es la intervención a la que Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, se sometió mientras él estaba en Puerto Rico | VIDEO

El intérprete de “Ya supérame” compartió un video en la cuenta de TikTok de Grupo Firme en el que se puede ver a integrantes de la agrupación bebiendo whisky, pero de un momento para otro Eduin Caz lanzó la mesa ocasionando que todo se derramara y mojara a quienes estaban sentados.

De acuerdo con el cantante todo se trató de un reto con la canción “Lluvia de balas” de Fuerza Regida, Luis R Conriquez y Victor Cibrian, aunque no todos los fans lo tomaron con humor y desató una ola de críticas en su contra donde aseguraron que tiene “problemas con el consumo de alcohol”.

“Si ya saben como es pa’ qué lo invitan”, “Y todos lo tienen que aguantar con la sonrisa porque pobre de ellos”, “Hasta las estrellas más altas se caen”, “Me desenamoré”, “Ya controla la bebida, carnal, ya te anda ganando”, fueron algunos de los comentarios.

Críticas a Eduin Caz. Foto: Instagram @eduincaz

Salud de Eduin Caz

En mayo pasado el cantante generó preocupación entre sus fans luego de que se difundiera un video en el que era llevado de emergencia al hospital, aunque surgieron una serie de rumores sobre su salud más tarde fue Caz quien aclaró lo sucedido.

Detalló que durante ese fin de semana había ingerido una gran cantidad de bebidas alcohólicas y sumado a una mala alimentación le provocaron molestias del corazón, el pecho y la espalda provocando que se desmayara y fuera trasladado de emergencia al hospital.

Te puede interesar: Grupo Firme brinda entre risas junto a Prince Royce en los Premios Juventud | VIDEO

“Estaba como molesto, estaba enojado y no me podía concentrar, no me hallaba. Entonces, lo que pasó: me puse borracho, borrachisisísimo, el viernes. Me eché como tres o cuatro shots de diez segundos, entonces era demasiado. Terminé muy borracho y me ardía el estómago”, explicó.

Añadió que los médicos le prohibieron ingerir bebidas alcohólicas debido a una hernia hiatal, aunque por un tiempo siguió estas instrucciones más tarde compartió en sus redes sociales videos bebiendo y algunas conversaciones en las que le pedía permiso a sus doctores para tomar algunas cervezas.

SIGUE LEYENDO:

Grupo Firme y sus “baquetas invisibles”; así fue el obvio playback que hicieron en los Premios Juventud | VIDEO

Pepe Aguilar y Eduin Caz se reúnen en los Premios Juventud e inmortalizan el encuentro al ritmo de cumbia | VIDEO

Grupo Firme: Al estilo “Matrix” así fue la actuación de los músicos en Premio Juventud | VIDEO