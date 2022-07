Pepe Aguilar y Eduin Caz se reúnen en los Premios Juventud e inmortalizan el encuentro al ritmo de cumbia | VIDEO

Este jueves 21 de julio se realizó la entrega de los Premios Juventud en Puerto Rico donde se dieron cita algunos de los cantantes del momento, entre ellos Pepe Aguilar y Eduin Caz que desataron rumores de una colaboración por su emocionante encuentro fuera del escenario.

El líder de la dinastía Aguilar compartió a través de sus historias en Instagram los detalles tras bambalinas de los Premios en los que su hija, Ángela, fue una de las estrellas más esperadas junto a Grupo Firme, cuyo vocalista no evitó el nerviosismo antes de salir al escenario.

Aunque fue el encuentro entre las leyendas del regional mexicano tras el escenario lo que logró enloquecer a los fans, pues al ritmo de la cumbia ambientaron un momento único que desató rumores de una colaboración ya que no se escucha lo que se dicen.

En el video, compartido por Pepe Aguilar, se les ve con un look relajado entre risas y dándose la mano. Al final se funden en un abrazo e inmortalizan el momento con una foto que podría ser el inicio una nueva canción en el regional mexicano.

Premios Juventud 2022

Grupo Firme continúa sumando éxitos y esta vez arrasaron en los Premios Juventud con el mayor número de galardones tan sólo detrás de Karol G, entre éstos destaca el de la categoría Mejor Canción Regional Mexicana por “Ya supérame”.

Además, fueron parte de las agrupaciones del homenaje a Jenni Rivera junto a la Banda MS al interpretar exitosas canciones como “No llega el olvido”, “Ya lo sé”, “Basta ya” e “Inolvidable”.

Por otra parte, Ángela Aguilar se llevó el galardón en las categorías Álbum Regional Mexicano del Año por “Mexicana enamorada”, Artista Femenino - On The Rise; Mejor Canción Regional Mexicana por “Ahí donde me ven”; Mejor Fusión Regional Mexicana por “Ella qué te dio” en colaboración con Jesse y Joy; Quiero Más, y Mejor Fandom.

