Paty Cantú sorprende con look de medias negras desde el piso | FOTO

No hay forma de explicar lo bien que luce Paty Cantú y es que cada que comparte una fotografía en Instagram es todo un deleite para sus más de dos millones de seguidores.

Sin embargo, esta vez compartió una imagen que dejó con la boca abierta a toda la web pues apareció más sensual que nunca.

En la fotografía compartida en su perfil, luce unas medias negras con transparencia, unos tenis blancos y una sudadera negra que definitivamente levanta suspiros.

La cantante de 39 años luce una figura espectacular y ya es costumbre que sorprenda con su belleza, la cual combina con diferentes tonos y cortes de cabello.

La interprete de "Por Besarte" mantiene una actividad constante en sus redes sociales donde usualmente muestra parte de su vida sobre los escenarios, pero también de su vida personal junto a su novio.

Paty Cantú paraliza la red con body azul metálico y botas altas

Hace unos días Paty Cantú, una de las cantantes favoritas de México conquistó de nueva cuenta las redes y es que se ha convertido en un referente de moda y estilo, así lo demostró en su más reciente concierto donde lució un impactante body azul.

La coach del programa La Voz se ha convertido en inspiración para sus fans no sólo por su talento y perseverancia, también por su imponente belleza que no duda en presumir con atuendos que la llevan de lo rockero a lo romántico haciendo suyo cada look con el toque divertido que tanto la caracteriza.

En aquella ocasión, optó por un body color negro con detalles en azul metálico parecidos a los rayos durante una tormenta que brillaron durante su presentación. Lo combinó con un saco corto con mangas fruncidas que brinda volumen a la parte de los hombros y acompañó el atuendo con unas botas altas brillantes a juego con su look.

Paty Cantú paraliza la red con body azul metálico y botas altas Instagram @patycantu

