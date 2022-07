HBO Max: la película que surgió a partir de un MEME ya está disponible en la plataforma

La cinta que fue la más taquillera en el 2021 a pesar de la pandemia, llegó por fin a la plataforma de HBO Max, mucho antes que su estreno en Disney Plus y con unas semanas previas a su reestreno en salas de cine para su versión extendida.

Desde luego nos referimos a Spider-Man: No Way Home, estelarizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Alfred Molina, Williem Dafoe, Jaime Foxx y Jacob Batalon.

La cinta más taquillera en México durante el 2021 llegó a la plataforma de HBO Max este 22 de julio a partir de las 02:00 de la mañana, en formato 4K y con las mejores configuraciones en audio, algo que suele suceder con los proyectos estrella de Warner y en esta ocasión no escatimaron para nada.

La mejor cinta del Spiderverso

En la sinopsis corta de la película se menciona que está de estreno la película que surgió a partir de un meme, algo sui-generis, si tomamos en cuenta que efectivamente se llevó a cabo una escena entre los tres Spider-Man que han llegado a la pantalla grande.

Y desde luego que parte fundamental de la llegada de la película de Sony y Marvel a la plataforma emblema de Warner, es el hecho que no podrá verse todavía en Disney Plus por un tiempo, pasaron siete meses y cinco días para su estreno, pero por fin podrá verse la cinta número 27 del universo cinematográfico de Marvel.

Spider-Man: No Way Home se sitúa justo después de los eventos de la segunda cinta de la trilogía de Holland, Spider-Man: Far From Home, en la que justo al final el mundo se entera)(gracias a Mysterio) que el arácnido es Peter Parker, y a partir de ese momento, la vida tanto de Peter como de sus amigos cambiará radicalmente.

