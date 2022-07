Survivor México: 5 fotos por las que Cyntia Cofano es la competidora que más llama la atención de la tribu Jaguar

La influencer y modelo argentina Cyntia Cofano se ha vuelto una de las más férreas competidoras de la tribu Jaguar, aunque en las últimas semanas no ha podido destacar por la hegemonía que ha generado la tribu Halcón, quienes no han dejado que sus rivales retomen el buen paso del inicio.

No obstante, la competidora no ha dejado de pelear y mantenerse en la lucha a pesar de no contar con suministros o comida suficiente al igual que todo su equipo.

Cofano es una de las competidoras más efectivas (Instagram/cyncofano)

Sin embargo, Cofano tiene una gran ventaja, hasta el momento no ha sido nominada ni enviada al destierro y lo mejor es que suele acomodarse bien con sus compañeros, no está entre las caras incómodas del equipo y eso le ha servido para mantenerse en competencia sin tener enemigos para votar por ella.

Lejos de los temas competitivos de Survivor México, la modelo e influencer suele destacar en este tipo de competencias, ya que cuenta con experiencia en competencias similares tanto en México (Guerreros), como en Guatemala y Argentina, en donde ha destacado por sus habilidades deportivas y estratégicas para avanzar hasta instancias finales.

La modelo y deportista argentina es una de las competidoras de Jaguares (Instagram/cyncofano)

Influencer y tiktokera

La modelo de 31 años suele destacar también por su simpatía, carisma y desde luego su figura estilizada, lo que la ha convertido en una de las chicas más sensuales del programa y sus millones de seguidores se lo agradecen.

Cofano cuenta con miles de seguidores en Instagram, millones de fans en TikTok, lugar al que llegó de forma casual y en poco tiempo se convirtió en un fenómeno, logrando conseguir millones de seguidores en muy poco tiempo, lo que la llevó a ser considerada como la tiktoker del momento.

La argentina es una de las modelos más peleadas por los patrocinadores (Instagram/cyncofano)

Finalmente, Cofano cuenta con su propio canal de YouTube en el que suele transmitir sus historias tanto en el pole dance (donde es toda una experta), como en su vida deportiva y como modelo.

La influencer argentina es toda una celebridad (Instagram/cyncofano)

