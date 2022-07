Natanael Cano asegura que es el artista “más talentoso y con futuro” en México | VIDEO

Natanael Cano se convirtió una vez más en blanco de controversia debido a sus explosivas declaraciones en redes sociales, pues compartió un video en el que aseguró que es el artista con “más talento y futuro” en México.

El intérprete de “Amor tumbado” ha recibido fuertes críticas por sus comentarios y los pleitos que ha protagonizado con otros artistas, como Pepe Aguilar; sin embargo, esta vez dio de qué hablar al asegurar que es el artista número uno en el país

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo", dijo el cantante durante una dinámica a través de su cuenta de Instagram.

Añadió que por ahora es el mejor artista de México, pero que posee el talento para triunfar en otros países: “Estamos hablando de México nomás, pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país, ¿sabes? Ustedes tranquilos y yo nervioso, el artista número uno".

Criticas a Natanael Cano

El cantante de corridos tumbados recibió fuertes críticas en redes sociales tras sus polémicas declaraciones, pues algunos internautas cuestionaron su talento mientras que otros realizaron una lista de artistas que han destacado en México por su talento y trayectoria.

“Lo que ocupa es desintoxicarse y estudiar”, “Quiere atención”, “Ay, Nata, ya no fumes”, “Muy gracioso este chico”, “Que arrogante, antes me gustaban sus canciones pero ya se le subió mucho. La humildad es la que te lleva lejos, este niño se cree inalcanzable”, fueron algunos de los comentarios.

Llueven criticas a Natanael Cano. Foto: Instagram @natanael_cano

Algunos usuarios en redes sociales recordaron el pleito que tuvo con Pepe Aguilar luego de que éste reconociera durante una entrevista que no conocía la música de Cano y arremetió contra los corridos tumbados. "Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito (…) Todos tienen gustos diferentes, para que abre el hocico. A nosotros no nos comparten con lo del pasado, somos la nueva ola”.

“Para empezar, con todo respeto, ni lo conozco a usted, una canción jamás en la vida la he oído tuya, capacito (…) Que Dios te ayude aunque seas grosero, consíguete un poco de educación, no estaba hablando de ti”, así respondió el papa de Ángela Aguilar.

