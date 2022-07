Kenia Os envía consejo a Rubí antes de concierto en “La Academia 20 años” | VIDEO

Rubí Ibarra dio de qué hablar esta semana en “La Academia 20 años”, entre otras cosas, por su reacción al conocer la canción que interpretará en el próximo concierto pues se declaró fan de Kenia Os, quien a través de sus redes sociales le envío un mensaje.

La “quinceañera viral” se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos del reality show y blanco de fuertes críticas por los jueces Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Lolita Cortés, quienes no han dejado de darle consejos que la han llevado a romper en llanto, aunque las palabras de la influencer podrían motivarla a continuar en la competencia.

A través de su cuenta de Instagram durante una dinámica con sus más de 13 millones de seguidores, Kenia Os envió un consejo a Rubí para la interpretación de “La Noche” el próximo concierto: “Que respire bien porque son cuatro coros y en la parte en la que sube está difícil (…) Se te va la voz, amiga, cuida mucho eso que no te ganen los nervios”.

La influencer señaló que el usar su canción en “La Academia” beneficia su carrera, pues con eso logra llegar a más personas y se reconoce su esfuerzo en la industria en la que le ha costado “el doble” destacar en comparación con otros artistas.

“Yo siempre se los he dicho y ahorita que andamos sensibles vamos a tocar temas sensibles. A mí me ha costado yo creo que el doble o el triple que muchísimos artistas, por el hecho de venir de hacer medios digitales no toman mucho en cuenta mi carrera, mi música”, dijo.

¿Rubí deja "La Academia"?

Rubí explotó con sus compañeros y entre lágrimas admitió de lo mucho que le ha costado continuar en la competencia debido a las fuertes críticas que ha recibido por parte de los jueces, aunque fue la del pasado domingo la que la llevó a considerar abandonar “La Academia”.

“Yo la neta ya no puedo, nunca me había sentido así en mi vida. Una cosa es que te digan una crítica de canto, y otra cosa es que te digan que eres una perdedora y que México vota por los perdedores, ¿eso en qué te beneficia? ¿Qué tiene de constructivo eso? Ya basta, me harté, ya no”, dijo.

Rubía quiere abandonar "La Academia". Foto: Instagram @iamrubiig

Esto sucedió luego de los comentarios de Horacio Villalobos a Rubí por los que recibió insultos en sus redes sociales: “Evidentemente no naciste con el don, como te lo dije ayer (…) En México nos da porque nos gusten los perdedores y entonces la gente se identifica contigo”.

Tras lo sucedido el conductor se disculpó en redes sociales: “Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi comentario. Lo que siempre he pensado es que sólo reconociendo nuestros verdaderos talentos y con un esfuerzo bien dirigido se puede llegar a una meta”.

