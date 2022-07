Hollywood, una industria familiar heredada por generaciones

La nueva película de Thor sigue liderando la taquilla y ha dado mucho de qué hablar por el humor que se maneja y por mostrar a un protagonista más paternal, en este sentido destaca que la niña que sale en la cinta junto a Chris Hemsworth, es interpretada por India, su hija mayor. Mientras que su esposa, la también actriz Elsa Pataky, participa en una escena, al igual que uno de sus gemelos.

Aunque son breves apariciones, esto es un ejemplo de lo familiar y cerrada que puede ser Hollywood, una industria a la que muchos actores sueñan llegar, pero no todos cuentan con la misma facilidad. Sin embargo, incluir a familiares en una producción no es algo nuevo, el mismo Francis Ford Coppola le dio a su hermana Talía un papel en El Padrino, y a su hija Sophia, la hoy directora de cine, un personaje en El Padrino 3, y a su sobrino Nicholas Cage un rol en La ley de la calle.

En la actualidad, también hay jóvenes que empezaron su carrera trabajando en los proyectos de sus padres, como es el caso de la actriz Maude Apatow, hija del cineasta Judd Apatow y de la actriz Leslie Mann, ella entró a este mundo cuando tenía 10 años, al participar en la cinta de su padre como “Knocked Up” en 2007, a los 12 estuvo en “Funny People” de 2009. Ahora es conocida por dar vida a “Lexi” en la serie “Euphoria”.

Ser hijo de padres famosos también es redituable. Al menos así lo cree Jamie Lee Curtis, de 63 años, quien ha formado una larga carrera con importantes papeles en filmes como “Mentiras verdaderas”, “Un viernes de locos” o “Halloween”. Ella ha reconocido que ser hija de la actriz Janet Leigh, protagonista de “Psicosis” (1960), la película de Alfred Hitchcock, y el actor Tony Curtis, ayudó para que la eligieran en algunos castings cuando iba empezando.

“Nunca voy a fingir que lo acabo de conseguir por mi cuenta, como si fuera una niña pequeña de la nada que lo consigue. Claramente, tenía una ventaja”, dijo Curtis en una entrevista a medios estadounidenses.

Una situación similar pasa Lily Collins, la protagonista de “Emily in Paris”, ya que es hija del músico Phil Collins, y asegura que tener un padre famoso no ha sido tan bueno, porque en las audiciones muchas veces la cuestionan sobre qué la hace tan especial. Lo mismo pasa Zoe Kravitz, “Catwoman” en “The Batman”, sus padres son Lisa Bonet y Lenny Kravitz. Ella ha dicho que esto en un principio le dio ventaja, pero al mismo tiempo la reto más para trabajar más duro y mostrar su talento.

Luke Hemsworth, el hermano mayor de Chris, también participó en la anterior cinta del Dios del trueno, “ Thor: Ragnarok ”.

”. El director Roman Coppola tuvo sus primeros créditos como asistente de dirección en producciones de su padre Francis Ford Coppola.

Ben Stiller es otro actor que gozó de la fama de sus padres Jerry Stiller y Anne Meara.

Quentin Tarantino escogió a Maya Hawke -hija de Uma Thurman y Ethan Hawke para sumarse al elenco de “Érase una vez en… Hollywood”.

4 Películas hay de Thor, en dos sale su familia.

47 créditos tiene Chris Hemsworth como actor.

