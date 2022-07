Omar Fierro solamente ha amado un reality show en el que participó; los demás no le gustan

El reconocido actor mexicano, Omar Fierro, reveló durante su participación en el programa de Paulina Abascal de El Heraldo Media Group que los realities shows no le gustan; sin embargo, haber participado en Bake Off Celebrity México le encantó.

"Yo para que haga un reality no tienen idea, no me gusta, los concursos y esos rollos no me gustan, pero (Bake Off) me encantó, la pasé muy bien, al final estaba muerto, pero aprendí muchas cosas de cocina que no sabía y ahora las puedo hacer", aseguró.