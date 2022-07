Elvis Presley: Así luce HOY la única esposa del "rey del rock" que sufrió una deformación por las cirugías en la cara

Tras el estreno de la cinta “Elvis”, la cual contó con la actuación principal de Austin Butler y Tom Hanks con la dirección de Baz Luhrmann, los usuarios y fanáticos del famoso “Rey del rock” han cuestionado más sobre la vida privada del famoso cantante, específicamente sobre su única esposa: Priscilla Presley con quien estuvo casado de 1967 a 1973.

Priscilla Ann Beaulieu Wagner nació en Brooklyn, Nueva York el 24 de mayo de 1945; se dedicó al mundo de la actuación de cine y televisión participando en producciones como “Dancing With The Stars”, “Dallas”, “The Fall Guy” y en películas como “The Adventures of Ford Fairlane”, Austin Powers: International Man of Mystery y The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.

La también empresaria estadounidense saltó a la fama en 1967 luego de casarse con Presley con quien procreó a su hija Lisa Marie Presley; los famosos se separaron en 1972 y se divorciaron oficialmente en 1973.

La boda de Elvis con Priscilla. FOTO: Especial

Sobre la vida de Priscilla

Priscilla Presley es hija de James Wagner, un piloto aéreo quien falleció tras vivir un accidente de versión cuando ella era apenas una niña, y su madre Ana Lilian era una estadounidense de ascendencia Noruega que se dedicó a la crianza de su pequeña hija.

Y fue en septiembre de 1959 cuando Priscila conoció a Elvis Presley en una fiesta, y posteriormente comenzaron una relación amorosa, eso a pesar de las dificultades por parte de los padres de ella, pues era un menor de edad.

Fue el 1 de mayo de 1967 cuando contrajeron matrimonio y el 1 de febrero de 1968 fue cuando nació la primera y única hija de esta pareja; sin embargo, esta se vio afectada y rupturada debido a la gran fama y el poco tiempo que dedicaba el cantante a su familia, además de vivir diversas infidelidades por parte de ambos.

Datos que no conocías sobre la ex esposa de Elvis

Pasados los años, la famosa decidió mantener una relación con Marco Garibaldi desde 1984 hasta 2006, y como fruto de su relación, procrearon a su hijo Navarone Garibaldi en 1987, de quienes pocas personas conocen su existencia; actualmente tiene 33 años de edad y se ha dedicado al mundo de la música, siempre recibiendo el apoyo de su madre.

Otro de los datos que pocas personas conocen sobre la ex esposa de Elvis fue que en 2008 vivió una mala experiencia tras realizarse inyecciones de silicona industrial, quedando con la mitad de la cara deformada debido a una mala intervención en su piel; en aquel momento ella tenía 62 años, y decidió optar por hacer algunos ajustes para arreglar su rostro, esto luego de que acusara al cirujano plástico de mala praxis en Estados Unidos.

Priscilla Presley, la única esposa de Elvis Presley. FOTO: especial

