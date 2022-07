Lyn May deja muy poco a la imaginación con traje transparente y silueta de impacto

Lyn May se ha vuelto a convertir en tendencia en redes luego de compartir una grabación en donde aparece luciendo un atrevido vestido de transparencias con el cual modeló su espectacular figura y dejó sin palabras a sus admiradores.

De esta manera la famosa vedette envió un saludo a sus más de 310 mil seguidores en Instagram y demostró que a sus 69 años cuenta con una silueta de impacto y una flexibilidad sorprendente, las cuales demuestra en cada uno de los shows que protagoniza.

La también actriz y bailarina compartió en su cuenta de Instagram un video en el que invitó a sus admiradores a que asistan a su próximo show a realizarse el próximo 16 de julio, y de pasó lució su sorprendente silueta al tiempo que modelaba un atrevido vestido de transparencias.

Lyn May posó desde la sala de su casa luciendo su cabello rosado y complementando su outfit con una botas plateadas de punta y cierre a los lados, lo que le aportó mayor impacto a su vestuario de infarto; como era de esperarse las reacciones de sus seguidores fueron diversas y halagaron su condición física.

Lyn May impacta en video con vestido de transparencias

La famosa vedette de 69 años aprovechó el mensaje dirigido a su público y seguidores para seguir demostrando por qué sigue siendo una de las celebridades con una de las mejores silueta del mundo del espectáculo, todo gracias a sus disciplinadas rutinas de ejercicio.

La vedette presumió en Instagram su figura de impacto. FOTO: Especial

Así lo dejo claro la vedette la semana pasada, luego de publicar en Instagram una grabación en donde compartió las rutinas de ejercicio que realiza para conservarse en excelente forma a sus 69 años y que la han llevado a tener esa silueta de impacto que la caracteriza.

Lyn May envió un mensaje a sus seguidores. FOTO: Especial

Fue mediante una transmisión en vivo en donde la bailarina apareció ejercitándose, previo a su participación en la 44 Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México, la cual se desarrolló el pasado sábado 25 de junio, y sorprendió a sus admiradores al aparecer realizando actividad física.

La actriz se volvió de nuevo tema de conversación en las redes. FOTO: Especial

Este fin de semana no ha sido la excepción, y la actriz de nueva cuenta se volvió tema de conversación gracias al video que publicó en sus redes y con el cual sigue demostrando que cuenta con una ajustada agenda de trabajo. No cabe duda que a Lyn May le sobra energía y motivación para seguir realizando sus presentaciones y cautivando a sus fans.

