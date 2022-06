Lyn May eleva la temperatura con candente rutina de ejercicio y casi termina enseñando de más: VIDEO

Lyn May se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante el pasado fin de semana debido a que realizó una transmisión en vivo desde el gimnasio donde mostró las extenuantes rutinas de ejercicio a las que se somete para seguir conservándose en buena forma a sus 69 años y lo que más llamó la atención fue que la famosa vedette casi termina enseñando de más, por lo que a continuación te contamos todo lo que pasó con la actriz y cantante que actualmente se hace llamar “La Loba”.

La transmisión en vivo de Lyn May fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram con el objetivo de invitar a su público para que asistieran a apoyarla en su presentación que tuvo dentro de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México y para iniciar, la vedette apareció realizando una serie de abdominales, sin embargo, lo que llamó la atención fue que en cada flexión que hacía la sudadera que llevaba puesta se le subía por lo que terminó mostrando completamente su sujetador, lo cual, dio pie a que sus seguidores comenzaran a pedirle que enseñara un poco más.

En otro momento del video, Lyn May hizo una interrupción en su rutina de ejercicio para contestar algunos comentarios, además, también invitó a sus seguidores al evento de la Comunidad LGTB+ y para animarlos prometió que se desnudaría completamente, lo cual, dio pie a que sus seguidores le pidieran un adelanto y la también actriz de 69 años se mostró muy complaciente y casi termina enseñando su zona genital, no obstante, fue muy cuidadosa de no hacerlo para reiterar que si querían verla completamente al natural debían acompañarla a su presentación donde interpretaría sus recientes éxitos “La Loba” y “Claro que yes”.

Lyn May fue muy cuidadosa para no enseñar de más. Foto: IG: lyn_may_

Cabe mencionar que Lyn May respondió a todos los comentarios que recibió, incluso algunos sumamente subidos de tono y hasta a las críticas por su aspecto físico y su edad, además, también acabó con los rumores en los que se aseguraba que utiliza peluca y mostró detalladamente su cabellera, la cual, actualmente la tiene teñida de rosa.

Es importante señalar que no todas las reacciones al video de Lyn May fueron malas y críticas debido a que la vedette que inició su carrera en “Siempre en Domingo” sirvió como fuente de inspiración para muchas personas que se motivaron y que aseguraron que es todo un ejemplo de vida al mantenerse tan activa pese a su avanzada edad.

