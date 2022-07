Lis Vega enciende la red en bikini blanco | FOTO

Lis Vega se ha convertido en una de las artistas que mejor se luce en atuendos atrevidos y reveladores como los bikinis, tal como lo hizo este viernes al conquistar a sus millones de fans con un bikini blanco con el que encendió la red y se coronó como la reina del estilo.

La actriz y cantante, llegó a México desde su natal Cuba para comenzar una carrera en el medio del espectáculo de tierra azteca y pronto se destacó como bailarina. Uno de sus primeros proyectos en nuestro país fue el video home "Mi verdad", del productor Juan Osorio, lo que le abrió las puertas en el mundo de las telenovelas.

Lis Vega se luce en revelador bikini blanco

Fue este viernes cuando Vega decidió consentir a sus millones de seguidores en Facebook e Instagram y compartir una fotografía en la que se dejó ver de frente y modelando un traje de baño de dos piezas con el que sin duda dejó a más de uno sin aliento, pues se trata de un conjunto que deja ver mucho de su piel.

La guapa cubana deslumbra con su belleza y cuerpazo. Foto: IG @lisvegaoficial

""NO SE PIDE PERMISO PARA SER , quien sabe quien es, reconoce su poder, más no necesita imponerlo #goodnight #loveyourself", fue la frase con la que Lis acompañó la publicación que ha sido todo un éxito al recibir cientos de comentarios y más de 10 mil "me gusta".

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la también compositora, demuestra con sus looks de playa que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura de impacto y presumir modernos bikinis y bañadores, como el conjunto blanco con el que ella robó miradas y conquistó a sus fans.

La guapa cubana, de 44 años, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks de playa con los que se corona como la reina.

