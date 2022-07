Lucero termina con los rumores; habla sobre su boda con Mijares, ¿firmaron un contrato para casarse?

Lucero y Mijares se casaron el 18 de enero de 1997 en un magno evento que fue visto por millones de mexicanos en vivo y catalogado como la boda de ensueño; sin embargo, parece que no todo fue miel sobre hojuelas en ese día tan especial.

Debido a que Mijares recientemente dejó entrever que su noche de bodas no fue del todo perfecta, es que ahora Lucero decidió contar su versión sobre este momento tan especial en la vida conyugal, informó Agencia México.

Durante su más reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete fue cuestionada por los reporteros sobre las declaraciones del padre de sus hijos, quien ventiló que en la noche de bodas ella se puso mal.

Al escuchar estas declaraciones, Lucero replicó con una gran sonrisa: “Es que yo le dije ‘vente a ver las estrellas’, yo salí a la terraza, y me acuerdo, o sea, me acuerdo vagamente que le dije ‘vente a ver las estrellas’ y me dijo ‘ya las estoy viendo’, y yo ‘es que de adentro no se ven’, y me dijo ‘no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’ y yo dije ‘ah, bueno, órale’, y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí”.

Su boda, ¿estuvo bajo contrato?

Sin revelar lo que sucedió después de que ella decidió entrar a la habitación, la llamada ‘Novia de América’ también hizo hincapié en los rumores sobre que su matrimonio fue por negocio, pues mucho tiempo se dijo que ambos firmaron un contrato para casarse y que incluso aceptaron cuántos hijos debían tener.

“Es que esa boda fue televisada y toda la cosa, yo me acuerdo que se dijeron tantos rumores que a veces les cuento en mi canal de YouTube que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos, y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos”, explicó.

Finalmente, Lucero confesó lo feliz que siente de tener una buena relación con su exesposo a pesar de que hace más de 10 años anunciaron su separación. “La verdad es que llevarnos bien es muy padre”, recalcó.

