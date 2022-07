Diva de la Época de Oro fue hija de un militar, estudió en un convento y triunfó en Hollywood

El mundo del espectáculo está lleno de éxitos y fracasos, de ascensos y descensos constantes que han marcado para siempre la historia del cine. La historia de María Guadalupe Villalobos Vélez, mejor conocida como Lupe Vélez, marcó sin duda un antes y un después para las generaciones actorales en México.

Nacida en San Luis Potosí en 1906, la futura actriz fue hija de un hombre llamado Jacobo Villalobos Reyes, quien se desempeñaba como militar durante Porfiriato, y Josefina Vélez, una conocida cantante de ópera. La familia vivía cómodamente en México, pero por temas de estudios y seguridad decidieron viajar a Estados Unidos.

Una vez en San Antonio, Texas, los padres de Lupe Vélez la enviaron al convento de monjas "Nuestra Señora del Lado", donde aprendió a bailar y a hablar inglés. En este lugar la joven tuvo su despertar artístico y al terminar la escuela decidió incursionar en el teatro junto a Mimí Derba, quien la acogió para instruirla en la profesión.

Su debut cinematográfico lo pudo haber obtenido en la película "The Dove", un papel al que llegó gracias a su creciente popularidad en la industria y que cambió radicalmente sus planes de viajar a Cuba. Sin embargo, de acuerdo con Bazaar, al llegar al set de grabación le notificaron que había sido remplazada por otra actriz y Veléz probó audicionar para otro largometraje: "The Gaucho".

Esta cinta estaba apadrinada por Douglas Fairbanks, quien se impresionó con el talento de la mexicana y la contrató casi de inmediato. La película fue un éxito anunciado. Los críticos alabaron a la actriz su carrera ascendió con rapidez. Así, muy pronto Lupe Vélez cargó con su energía películas como "Lady of the Pavements", "Wolf Song", "The Squaw Man", "La Zandunga", entre otras.

A sus 36 años, la carrera de Lupe Vélez estaba en buen camino, sin embargo, el 13 de diciembre de 1944, tras cenar con dos amigas, la actriz mexicana fue a su habitación, tomó varias píldoras de Seconal y una copa de brandy y se quitó la vida dejando solo una nota dirigida al actor Harold Ramond.

