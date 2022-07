Desde la tina, Yanet García paraliza Instagram con arriesgada FOTO

Yanet García no para de sorprender a sus seguidores de Instagram con sus arriesgadas fotos en las que demuestra que es una de las modelos y conductoras más guapas del espectáculo. Por ejemplo, este viernes la ex "chica del clima" compartió en su cuenta oficial una imagen en la que se lució desde la tina, por lo que robó miradas y conquistó a sus miles de fans.

La modelo cada día gana más fama en las redes sociales, pues en sus plataformas comparte algunas atrevidas imágenes en las que se muestra con coquetas piezas de ropa, que van desde lencería muy sensual, hasta mini bikinis con los que presume sus curvas y estilizada figura. Y es que la ex colaboradora del programa "Hoy" abrió su cuenta de OnlyFans y para darle promoción ocupa sus otros sitios en donde da una "probadita" de lo que pueden encontrar.

Yanet García presume su figura en redes Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García se luce desde la tina

La originaria de Monterrey, Nuevo León, sorprendió a sus más de 14.8 millones de seguidores en la plataforma de Meta, al dejarse ver desde la bañera con una foto en la que se lució en topless. En la imagen, Yenet aparece en la tina llena de espuma sonriendo y mostrando que es una de las modelos mexicanas más atractivas del medio.

"Taking care of yourself is the most powerful way to begin To take care of others @yanetgarciahealthcoach", (Cuidando de ti mismo es la forma más poderosa de empezar a cuidar a los demás @yanetgarciahealthcoach), colocó en su descripción Yanet García, quien en esta foto generó miles de "likes" y cientos de cometarios halagadores, tanto en inglés como español, pues hay que recordar que es una de las celebridades más seguidas.

Yanet García posó desde la bañera Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García hizo casting en 2013 para ser parte de Nuestra Belleza en su natal Nuevo León, sin embargo, no quedó seleccionada. Años más tarde se lanzó a la fama como "La Chica del Clima" del programa "Gente Regia" y después en "Hoy", emisión que dejó para mudarse a Estados Unidos y seguir su carrera como modelo. Actualmente, es health coach y celebridad en OnlyFans, en donde posa de forma atrevida.

SIGUE LEYENDO:

Yanet García enciende la red con bikini blanco | FOTO