"Es igualito": Lyn May revela que Andrés García tiene un hijo no reconocido

En los últimos días Andrés García ha dado mucho de qué hablar, tanto por sus problemas de salud, como por la relación con su hija Andrea, y ahora es Lyn May quien vuelve a poner su nombre en los titulares al revelar que el actor tiene un hijo no reconocido que "es igualito" al originario de República Dominicana.

El famoso protagonista de películas y telenovelas, se ha mantenido en medio de la polémica en los últimos días, esto debido a las declaraciones que hizo sobre su hija, Andrea García, a quién desconoció por unas supuesta denuncia de abuso sexual que la también actriz habría hecho, cosa que ella negó entre lagrimas.

Lyn May afirma que Andrés García tiene un hijo no reconocido

Lyn May es una de las mujeres más controvertidas del espectáculo en México, pues la vedette nunca ha temido a dar su opinión sobre ningún tema, como lo hizo en el programa "De Primera Mano" con respecto a la salud de Andrés García y al revelar que el actor tiene un hijo que no reconoció.

El actor tiene tres hijos, Andrés, Leonardo y Andrea. Foto: Especial

La actriz fue invitada al programa de Imagen Televisión y entre los temas que tocó estuvo el de la relación de García con sus hijos, y el supuesto romance que el histrión tuvo con su hermana, lo cual desmintió, pues aseguró que el también productor se confundió al tener una relación con una mujer con el mismo apellido que ella, con quien de hecho tuvo descendencia.

"Yo no tengo hermanas. Él dijo eso porque tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él, está muy guapo, trabaja en la ANDA con su mamá" reveló Lyn May, y agregó que el actor no le dio su apellido, aunque estuvo varios años en esa relación.

La actriz también se expresó de buena forma del García, pues afirmó que es un hombre muy guapo, aunque actualmente se encuentra triste, por lo que pidió que su familia lo visite: "Que vayan sus hijos a verlo, vayan hijos míos. Vayan a ver a su papá, porque lo necesita (...) Son buenos, nada más que Andrés tiene un carácter difícil", afirmó la vedette.

