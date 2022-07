De espaldas, Curvy Zelma presume figura en pantalones entallados de cuero

Curvy Zelma volvió a demostrar su sensualidad al presumir su figura en unos pantalones entallados tipo cuero, los cuales modelaron su silueta y destacaron sus caderas. Aunque la artista recibió algunos comentarios negativos, contestó y dejó claro que no va a dejar exhibir su cuerpo con mucho orgullo.

Este jueves, Zelma Cherem, nombre real de la colaboradora de Venga la Alegría, subió a su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con 727 mil seguidores, un Reel en el que volvió a colocarse como un ejemplo de moda y estilo para las chicas plus size, pues es una influencer que no teme mostrar su cuerpo tal y como es, luciendo las mejores outfits de ropa de talla grande y siguiendo las tendencias.

Curvy Zelma derrocha sensualidad con pantalón entallado

En el video, la también actriz y cantante usó un cómico audio de Niurka Marcos en donde dice que es "nalgona natural", por lo que Zelma aprovechó este clip para mostrar sus curvas en un pantalón entallado, con el que derrochó sensualidad al ser una prenda que se ciñe a su silueta y destaca cada una figura de reloj de arena. Como era de esperarse cautivó a sus fans con esta coqueta pieza.

Zelma se luce con pantalón de cuero Foto: Captura de pantalla

"Y ni modo (emoji de durazno) XL bb", colocó en la descripción Curvy Zelma, quien causó gran impacto entre sus seguidores que le dieron más de 6 mil 800 "likes" y dejaron cientos de comentarios en los que destacaron su belleza y buen sentido del humor. "Guapísima como todos los días", "Super sexy" y "Que hermosa", son algunos de los mensajes que dejaron sus fans y compañeros.

Sin embargo, no todo fueron comentarios halagadores, pues hubo algunos mensajes de "hate", sin embargo, Zelma contestó de forma contundente, y aclaró que no va a dejar de mostrar su cuerpo. "Uno no puede subir su perro 'culatzo' porque rápidamente, tras envidia", contestó el talento de Tv Azteca a un usuario que colocó "No es músculo ni trabajo de Gym, pero da igual".

Zelma Cherem ha ganado fama en el último par de años debido a que ha participado en diferentes programas de la televisora del Ajusco, como Venga La Alegría y Survivor México. Desde ese momento, la artista se ha ganado el cariño del público y actualmente es un ícono para las mujeres de talla grande, pues demuestra que también las chicas curvy pueden verse hermosas y sensuales.

AQUÍ EL VIDEO: