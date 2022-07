Victoria Ruffo, África Zavala y Maribel Guardia demuestran que son las más bellas de las telenovelas

Con unas fotos del recuerdo, África Zavala se despidió de "Corona de lágrimas 2", pues hace unos días terminó el rodaje de la telenovela. En las imágenes posó con sus grandes amigas Victoria Ruffo y Maribel Guardia, por lo que las postales no pasaron desapercibidas por los fanáticos pues las tres demostraron por qué son las más bellas de la televisión.

La historia de "Corona de lágrimas" cautivó al público, por lo que debido al productor José Alberto "El Güero" Castro habrá una segunda temporada, la cual contará con varios miembros del elenco del 2012, siendo la protagonista Victoria Ruffo, quien volverá a la pantalla chica gracias a este trabajo.

Victoria Ruffo, África Zavala y Maribel Guardia se confirman como las más bellas

Debido a que los miembros del elenco ya había trabajado juntos, durante el rodaje tuvieron una muy buena convivencia, y así lo dejaron ver en redes sociales. Fue África Zavala, quien conmovió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, al compartir una foto con sus compañeras y amigas en esta telenovela, Victoria Ruffo y Maribel Guardia, a quienes les agradeció por las enseñanzas.

África, Victoria y Maribel demuestran su amistad Foto: IG @afri_zavala

"Hoy me despido de #Lucero pero me voy con el corazón contento @victoriaruffo @maribelguardia. Gracias por las risas, por las platicas, son unas mujeres bellas en todos los sentidos, las admiro y las quiero muchísimo. #lastresmosqueteras #coronadelagrimas2", colocó en la descripción del par de fotos en los que posa junto a las actrices, quienes se funden en un abrazo, demostrando que tienen una buena relación y que son mucho más que compañeras de trabajo.

Las tres actrices llamaron la atención debido a su belleza, pues mientras África mostró un mini vestido azul con flores, Maribel se lució con un vestido entallado rojo que combinó un suéter café y Vicky, como lo dicen de cariño sus fans, posó con algo más discreto, pues vestía un pantalón y una blusa de manga larga en color verde; éstos outfits son parte de la caracterización de sus personajes, por lo que se trató de una foto en el último día de rodaje.

Zavala también tomó una selfie en la que dejó claro por qué las tres son consideradas las más hermosas de las telenovelas, pues mientras ella lucía con su cara sonriente, Guardia y Ruffo demostraron que a pesar de tener más de 60 años, siguen teniendo un rostro hermoso y lograron superar el paso de los años.

Zavala, Ruffo y Guardia presumen su belleza Foto: IG @afri_zavala

