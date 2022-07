Marisol Terrazas se planta contra el machismo en la industria musical y dedica canción a las mujeres empoderadas

Fue en noviembre de 2021 que Marisol Terrazas, exintegrante de Los Horóscopos de Durango, sorprendió a sus fans luego de que anunció que después de muchos años diría adiós al equipo que la vio crecer como artista, esto al lado de su hermana Vicky Terrazas y su padre Armando Terrazas.

En esta aventura como solista Marisol Terrazas se dijo emocionada y muy contenta de experimentar nuevas vivencias, al mismo tiempo que declaró que se ha enfrentado con nuevos retos, entre ellos el machismo.

“Con los Horóscopos de Durango no sentía o no veía mucho el machismo, pero ahora que estoy como solista es algo a lo que me enfrento constantemente, no sé si antes no lo percibía porque estaba muy cobijada de otra manera, pero ahora que estoy sola si lo siento más”, reveló en entrevista con El Heraldo Digital la cantante de duranguense y banda, quien ha asegurado que su postura es firme desde que decidió lanzarse como solista.

En este sentido, Marisol Terrazas aseguró que lo importante para mantenerse en la industria siendo mujer es dejar atrás los prejuicios y trabajar en tus miedos, pues de otra forma será difícil perdurar en el gremio al mismo tiempo que conservas tu integridad como artista.

“Antes estaba más cuidada por mi papá y mi hermana (...) No sabía ni qué onda, pero ahora que entiendo más el negocio es evidente que hay machismo y es muy difícil, pero le agarras más amor al trabajo porque sabes lo que cuesta, y siempre pasa algo muy chistoso porque yo soy muy fiel a mis creencias y más que nunca he comprobado que si me funciona porque me encomiendo, soy muy devota a la Virgen, a mi mamá y a Jenni Rivera que en paz descanse, a quienes les pido que me iluminen y que me ayuden a encontrar mi camino correcto”, reveló la artista de 46 años.