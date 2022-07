Maluma y Anitta juntos en Ibiza por esta la razón ¿retomaron su relación? | VIDEO

Después de que sus fanáticos lo pidieran, Anitta y Maluma se mostraron públicamente juntos en sus redes sociales oficiales, cada uno dio a conocer que se encontraban creando una sorpresa especial para las personas que siguen su música y sobre todo su vida personal.

Cabe destacar que fue Anitta la que hace algunas semanas reveló en una entrevista con Yordi Rosado y después en “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, haber sostenido una relación sentimental con el cantante colombiano, la cantautora puntualizó en que no fue nada formal, pero era algo más que una amistad.

Ahora y tras saber lo sucedido entre ellos, las personas no dejaban de pedir que retomaran lo que alguna vez hubo, por lo que las estrellas de la música urbana decidieron complacerlos y empezaron planes para trabajar juntos.

El inicio del romance

Los intérpretes de “Si o no”, dueto en el que unieron sus voces y el que funcionara como iniciador de todo lo que pasó entre ellos, están grabando lo que parece ser el video de su nueva colaboración, se encuentran Ibiza, España y compartieron varias historias en Instagram para decirle al mundo lo que está pasando en su carrera.

Anitta contó que el “shippeo” (acto de desear que dos personas estén en una relación) de “Malunitta” es una realidad, dijo que después de haberlo pedido tanto, por fin sus agendas estuvieron libres y pudieron colaborar.

Además, la intérprete de “Envolver” mostró que Maluma es un experto en portugués, ya que ambos establecieron una conversación en el idioma maternal de la brasileña. El audiovisual en redes sociales rápidamente se llenó de interacciones y comentarios que mencionaban que son muy divertidos y que hay bastante química entre ellos. Mientras que el intérprete de “Sobrio”, “Hawai”, “Corazón” y “Amigos con derechos”, también subió una fotografía a su perfil en la que escribió “Malunitta 4 life” y Anitta le contestó “Te amo”.