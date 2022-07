Chuy Lizárraga no le teme a los cambios y fusiona regional mexicano con sonidos de música clásica: VIDEO

Dentro del gremio de la música regional mexicana, Chuy Lizárraga se ha consolidado como un destacado exponente del género, pues es conocido por temas como “Se me sigue notando”, “¿Dónde estás presumida?, “Tu regalo” y “Quihubo cuando”, entre otros, con los cuales se ha posicionado durante más de 20 años en el gusto del público.

Durante 18 años en su trayectoria independiente al lado de su Banda Tierra Sinaloense, Chuy Lizárraga ha destacado por su sencillez y carisma, virtudes que lo han llevado a ser considerado como uno de los solistas más importantes del regional mexicano en el género de banda, lo que a su vez lo ha hecho pisar grandes escenarios en México y Estados Unidos.

Ahora el artista conocido como “La cara alegre de la banda” ha causado sensación en redes sociales debido a que recientemente lanzó su tema más reciente titulado “Partido en dos” mismo que en YouTube cuenta con 25 millones de visualizaciones y que además se ha viralizado en plataformas como TikTok.

“Si la logras hacer en una red social ya la armaste, eso no existía cuando nosotros iniciamos en la música (...) Nunca lo dimensioné de esta manera y estar en plataformas como TikTok es increíble, estaba hablando con Espinoza Paz y me decía eso ‘compa para mucha gente somos nuevos’ hay gente de 15 años que nos está conociendo gracias a redes sociales”, reveló Lizárraga en entrevista con El Heraldo Digital.

El originario de Mazatlán, Sinaloa, recordó que cuando él empezó sus planes eran tocar en el rancho, en las bodas o fiestas de quinceañeras, nunca imaginó el furor que su música tendría en el futuro.

Al recordar sus inicios el famoso intérprete de “La peinada” aconsejó a quienes van comenzando en la música que se aferran y crean en lo que hacen, en segundo lugar aseguró que no usar drogas es la clave para triunfar en la música.

“En primer lugar es aferrarte y creer en lo que haces, no usar drogas es la otra parte, algo que yo puedo decir con orgullo y bien alto es que nunca he usado drogas, es difícil si la pruebas pero si no la pruebas ni cuenta te das, sólo es decir no gracias y ya”.