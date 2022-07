"El Bebeto": Estos son todos los fuertes accidentes que ha tenido el cantante | VIDEO

Dentro del mundo de la música regional existen varios exponentes; sin embargo, existe uno que llama la atención por su calidez y voz incomparable: Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como “El Bebeto”, quien estuvo como invitado en el programa "La Saga" conducido por la periodista Adela Micha.

Acompañado por la modelo e influencer Karely Ruiz, el cantante contó un poco de su vida personal como todos los accidentes que sufrió cuando era un niño. El más fuerte lo experimento cuando andaba siguiendo a su hermana en una bicicleta, pues entonces era muy "mitotero y celoso", y un automóvil lo atropelló.

"Por andar atrás de ella va pasando un carro con una muchacha que se estaba enseñando a manejar y me atropelló el carro, me pasó por encima. Chocó el carro con un muro, que si no la llanta de atrás me pasó por el pecho, literal. Yo puse el brazo y me pasó por encima, todo el mundo creyó que me había matado", narró "El Bebeto", quien aseguró que se desmayó por 5 minutos tras los hechos.

¿Qué otros accidente sufrió "El Bebeto"?

En otra ocasión, también montado en una bicicleta "El Bebeto" recordó que cuando tenía nueve años de edad le "robó" el vehículo a su tío para ir a la tienda, pero en su camino se metió en una calle que era utilizada por los jóvenes de su pueblo para jugar carreras; sin embargo, en su andanza terminó chocando con uno de ellos.

El golpe fuer tan fuerte que el intérprete de "Seremos", "Lo legal" y "no te creas tan importante" perdió la memoria durante un día completo. Por este tipo de cosas, dijo, le dio muchos dolores de cabeza a su mamá. De igual manera mencionó que chocó, pero no ahondó en el tema.

SIGUE LEYENDO:

Con disfraz de gatita, Karely Ruiz paraliza la red | FOTO

¿Belinda no quería romper de Christian Nodal? y ESTA canción lo confirmaría

Mónica Dossetti: Qué es y cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple, enfermedad que padece la actriz