Karely Ruiz tiene deseos de volver a la escuela; esta es la carrera que le gustaría estudiar | VIDEO

Karely Ruiz, considerada como la reina de OnyFans, no siempre quiso aparecer en las pantallas de las personas con atuendos que le robarían el aliento a cualquiera. Ella, antes de subirse al barco de las redes sociales para pertenecer al mundo de los influencers tuvo la intención de convertirse en enfermera hasta que la suerte llamó a su puerta y logró ingresar a la televisión, hecho que la obligó a abandonar la carrera.

La joven de 21 años estuvo de invitada en el canal de YouTube "La Saga" con Adela Micha, donde expuso parte de su vida personal, así de cómo cambió su vida de manera radical en un periodo corto de tiempo. De igual manera, en lo mucho que ha batallado para poder sostener sus redes, pues en ocasiones se las cancelan.

Sin embargo, no todo serán los bailes y fotos candentes en la vida de Karely Ruiz, pues ella tiene la intención de estudiar nutrición y abandonar por completo la enfermería (sólo cursó 3 semestres), pues consideró la carrera como "muy pesada".

"Estaba estudiando enfermería tres semestres, luego entré a la televisión y me ganó el dinero. La carrera de enfermería pues sí es más tardado... Pues sí quiero entrar a estudiar, nutrición. Está muy pesada esa carrera (enfermería)", declaró la originaria de Monterrey, Nuevo León.

Karely Ruiz sólo estudió 3 semestres de enfermería (Foto: Instagram @karelyruiz)

¿Cómo llegó a la TV Karely Ruiz?

Karely Ruiz explico que ella logró entrar a la televisión en un programa donde las personas conseguían parejas que se transmite en Monterrey. Sin embargo, no duró mucho debido a que tuvo un pleito que tuvo con una jueza y a consecuencia "la corrieron".

A razón de la influencer, la mujer le achacó que por culpa suya y su contenido sus hijos no podían entrar a Internet. En ese momento, recordó, se quedó callada al no saber qué hacer. Ya después lloró de coraje fuera del aire al no poderse haber defendido.

A pesar del fracaso logró ingresar a "Es Show", pero de igual manera su permanencia no fue mucha debido a las envidias que desató entre sus compañeras. Sin embargo, tras su salida se operó e ingresó de nuevo; la historia cambió desde entonces, pues "ya nadie me dice nada. Calladitas".

