Corona de lágrimas 2: ¿Quiénes serán los nuevos villanos de la historia?

Será a finales del próximo mes de agosto cuando los fanáticos de “Corona de lágrimas” disfruten del inicio de la segunda temporada de esta historia que está bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro.

En esta segunda parte podremos ver de nuevo a Maribel Guardia, Victoria Ruffo y hasta el malvado “Romulo Ancira”, personaje que interpreta Ernesto Laguardia, pero no será el único villano de esta historia, pues habrá dos personajes más que hagan de las suyas en esta nueva historia.

Aunque aún no se conoce mucho de ellos, las malas acciones de la historia estarán a cargo de los actores Ernesto Laguardia, René Strickler y Sharis Cid.

En entrevista para Televisa Espectáculos, Ernesto Laguardia dio una declaración en su papel de Rómulo Ancira en donde explica que estuvo 10 años en la cárcel.

“Esta cicatriz... estuve en la cárcel durante casi 10 años... injustamente, porque mi esposa que nunca ha sido muy brillante, me metió ahí, me traicionó. Mi hija, a quien le había perdonado darme una hija y no un nieto, mi heredero, me abandonó... no se apareció nunca, pero ahora Rómulo Ancira ha regresado para vengarse“, dijo Ernesto en su papel de Rómulo Ancira.