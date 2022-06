Victoria Ruffo invita a Ernesto Laguardia a sus locos bailes en TikTok

Victoria Ruffo no sólo es la reina de las telenovelas, también compite por su corana en la plataforma de TikTok, pues siempre divierte al público con sus divertidos bailes. Ahora se dejó ver con Ernesto Laguardia y otros de sus compañeros de la segunda temporada de "Corona de lágrimas", quienes se unieron a un challenge que se está convirtiendo en tendencia en la plataforma.

La protagonista de "La madrastra" ha demostrado otra faceta en la plataforma china, pues ha dejado su imagen de actriz seria, para mostrar su lado divertido. Aunque la actriz, que hace el 31 de mayo llegó a los 60 años, ha conquistado a sus fanáticos y ha ganado nuevos debido a sus locos bailes en la red social, también ha recibido duras críticas debido a su falta de ritmo y coordinación.

Así bailan Victoria Ruffo y Ernesto Laguardia en TikTok

A pesar de los comentarios negativos, Victoria Ruffo sigue compartiendo videos en la plataforma, y ahora se unió a Mane de la Parra en la coreografía del tema "Gogo Dance" de El Alfa y Chael Produciendo. En el clip también fueron invitados, Ulises de la Torre, Geraldine Bazán y Ernesto la Guardia, quienes muestran sus mejores pasos para el challenge de TikTok.

En el video se puede ver a los artistas haciendo movimientos de "mono", tal como lo marca la coreografía, pues se pegan en el pecho y después suben una de las manos, para posteriormente dar la vuelta moviendo las caderas. Los que más llamaron la atención de los seguidores de Mane, fueron Ernesto y Vicky, quienes a pesar de sus esfuerzos no pudieron hacer los pasos a la perfección.

"Bailando como Tarzán los buenos y los malos de #coronadelgrimas @victoria_ruffo @gerybazan1 @Ernesto Laguardia Oficial #ulisesdelatorre #telenovelas", fueron los hashtags y el comentario que escribió el actor y cantante, quien conquistó a sus admiradores con el video junto a sus compañeros de "Corona de lágrimas 2".

"mis tíos en la fiesta jajajaja", "Victoria Rufo baila en cámara lenta", "me muero con mí Queen no sé aguantó la risa" y "El mejor tiktoker, los amo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video que ya alcanzó los 15 mil "me gusta" y está a punto de llegar a las 300 mil visitas.