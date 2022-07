La Academia 20 años: Isabela es la expulsada y los MEMES encienden las redes

En el octavo concierto de La Academia 20 años, la suerte no le sonrío a Isabela, quien resultó ser la expulsada de la noche.

Así Isabela se convirtió en la séptima alumna en dejar La Academia 20 años, al no contar con el apoyo del público para seguir desarrollando su talentos dentro de la escuela.

Al conocer el resultado, la ahora ex académica ofreció una disculpa al público. “Les pido perdón. Los chismes y lo que se dijo aquí, no me representa”, expresó Isabela al salir de La Academia 20 años.

Se desata la MEMISA

Tras conocer el resultado, las redes no se hicieron esperas con el bombardeo de MEMES por la expulsión de Isabela.

Hay quienes cuestionan el un resultado.

Pero hubo quienes no pudieron emitir su voto.

No se explican la expulsión de Isabela.

Hubo quienes mostraron su simpatía por Santiago.

El desastre de veía venir.

Solicitando votos.

